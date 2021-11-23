Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Марине Хлебниковой понадобятся годы на восстановление

Марине Хлебниковой понадобятся годы на восстановление
Врач рассказал о состоянии певицы Марины Хлебниковой. Несколько часов назад СМИ сообщили обнадеживающие новости о том, что Марина Хлебникова, пострадавшая в пожаре, начала самостоятельно дышать. Врачи отключили её от аппаратов жизнеобеспечения. Однако врачи боятся делать какие-либо прогнозы. Дело в том, что множественные ожоги на теле артистки привели к развитию воспалительного процесса. Как стало известно, врачи подозревают, что у артистки началось заражение. Об этом говорит и повышенная температура, которую медикам пока что не удается «сбить». На вопрос о том, сколько по времени может занять лечение певицы, сотрудники НИИ им. Склифосовского не дают однозначного ответа. При самом лучшем раскладе речь идет о годах реабилитации.
Марина Хлебникова «Это нужно и пластику будет делать, и пересадку кожи. Длительный процесс на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря», — цитирует Игоря Шарипова РЕН-ТВ. Кстати, представители Хлебниковой обратились к неравнодушным с просьбой о сдаче донорской крови. Артистка нуждается в плазме для лечения ожогов. Певица, напомним, пострадала во время пожара в её квартире на Ратной улице. В Сети есть фото обгоревшей спальни, где спасатели нашли исполнительницу. Предположительно, пожар начался из-за не потушенной сигареты. Однако точная причина будет названа позже — после завершения расследования происшествия. Во время пожара дома находились родные артистки, никто из них серьезно не пострадал.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Myst теперь доступен на Xbox с русской локализацией, игра есть в Game Pass
Myst теперь доступен на Xbox с русской локализацией, игра есть в Game
Объявлена дата и время старта первого события Fracture: Tenrai в Halo Infinite
Объявлена дата и время старта первого события Fracture: Tenrai в Halo
На первый взгляд спокойный щенок оказался не тем, за кого себя выдавал
На первый взгляд спокойный щенок оказался не тем, за кого себя выдавал
Часы ангела на декабрь 2021 года
Часы ангела на декабрь 2021 года
Три новых автобуса поступило в школы Иркутска
Три новых автобуса поступило в школы Иркутска
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Суррогатная мать развела на деньги Анну Калашникову
Суррогатная мать развела на деньги Анну Калашникову
Ксения Бородина заявила, что ей нет нужды зарабатывать голым задом
Ксения Бородина заявила, что ей нет нужды зарабатывать голым задом
Филипп Киркоров высказался о скандале с МУЗ-ТВ
Филипп Киркоров высказался о скандале с МУЗ-ТВ
Ольга Серябкина рассказала о своем состоянии после родов
Ольга Серябкина рассказала о своем состоянии после родов
Марине Хлебниковой понадобятся годы на восстановление
Марине Хлебниковой понадобятся годы на восстановление
В 2021 году свыше 900 москвичей посвятили волонтерской помощи около 15,5 тысячи часов
В 2021 году свыше 900 москвичей посвятили волонтерской помощи около

Топ на сегодня

В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным
Власти Абхазии признали неспособность наладить работу по противодействию незаконному майнингу
Власти Абхазии признали неспособность наладить работу по
Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты
Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты
Платежное приложение Lydia открыло доступ к криптовалютам через BitPanda
Платежное приложение Lydia открыло доступ к криптовалютам через

Еще по теме

Марине Хлебниковой спасают глаза
У Марины Хлебниковой развилась инфекция в местах ожогов
Установили, где находился очаг возгорания в квартире у Марины Хлебниковой
Друг Марины Хлебниковой рассказал, что она была в глубокой депрессии