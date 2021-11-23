Марине Хлебниковой понадобятся годы на восстановление

Врач рассказал о состоянии певицы Марины Хлебниковой. Несколько часов назад СМИ сообщили обнадеживающие новости о том, что Марина Хлебникова, пострадавшая в пожаре, начала самостоятельно дышать. Врачи отключили её от аппаратов жизнеобеспечения. Однако врачи боятся делать какие-либо прогнозы. Дело в том, что множественные ожоги на теле артистки привели к развитию воспалительного процесса. Как стало известно, врачи подозревают, что у артистки началось заражение. Об этом говорит и повышенная температура, которую медикам пока что не удается «сбить». На вопрос о том, сколько по времени может занять лечение певицы, сотрудники НИИ им. Склифосовского не дают однозначного ответа. При самом лучшем раскладе речь идет о годах реабилитации.Марина Хлебникова «Это нужно и пластику будет делать, и пересадку кожи. Длительный процесс на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря», — цитирует Игоря Шарипова РЕН-ТВ. Кстати, представители Хлебниковой обратились к неравнодушным с просьбой о сдаче донорской крови. Артистка нуждается в плазме для лечения ожогов. Певица, напомним, пострадала во время пожара в её квартире на Ратной улице. В Сети есть фото обгоревшей спальни, где спасатели нашли исполнительницу. Предположительно, пожар начался из-за не потушенной сигареты. Однако точная причина будет названа позже — после завершения расследования происшествия. Во время пожара дома находились родные артистки, никто из них серьезно не пострадал.