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Microsoft запустила виртуальный интерактивный музей Xbox, и он очень крутой

Microsoft запустила виртуальный интерактивный музей Xbox, и он очень крутой


К 20-летию игровых приставок Xbox сегодня Microsoft запустила виртуальный музей Xbox. Он позволяет ознакомиться с различными игровыми мирами Xbox, посмотреть на ключевые события в истории Xbox, взглянуть на свои личные достижения за многие годы (если вы авторизуетесь). Музей интерактивный, в него можно попасть просто через браузер — по адресу museum.xbox.com.

Отметим, что музей пока не имеет русской версии, и маловероятно, что она появится. В целом, его изучение не требует особых знаний английского языка, поэтому рекомендуем ознакомиться.

Обратите внимание, что после погружения в мир виртуального музей Xbox, в правом верхнем углу вам будут доступны различные настройки (можно переключиться на вид от первого лица, включить/отключить различные эффекты), выбрать языки. Тем самым есть возможность сделать времяпрепровождение в музее гораздо комфортнее.

Ниже можно видеть несколько скриншотов из этого музей:




Кроме посещения собственных музеев, игроки могут делиться друг с другом своими музеями. При авторизации в своей музей вы получаете ссылку, которую можете отправить другим пользователям, и они смогут попасть в ваш музей.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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