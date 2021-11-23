Мигрантам с 29 декабря начнут выдавать карты с чипом о пройденной дактилоскопии

08:32 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: ТАСС

Министерство внутренних дел России с 29 декабря будет выдавать трудовым мигрантам и иностранцам, прибывшим в страну на срок более 90 дней, документы о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования, следует из приказа, подписанного главой ведомства Владимиром Колокольцевым. Об этом сообщает во вторник ТАСС.

Согласно приказу, это может быть документ с электронным носителем информации и без него. Утверждаются формы таких документов. Приказ вступает в силу с 29 декабря.

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Документ с электронным носителем информации имеет форму пластиковой карты. На лицевой стороне размещается фотография иностранца. Также карта будет содержать идентификационную нумерацию документа. Кроме того, на ней будет указана фамилия, имя, отчество, дата рождения и пол иностранного гражданина.

На обратной стороне карты указываются сведения о гражданстве иностранца и документе, удостоверяющем личность. Там же будет находиться электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий сведения об иностранном гражданине.

Чип также будет содержать электронное изображение папиллярных узоров указательных пальцев рук, а в случае невозможности их сканирования — папиллярных узоров других пальцев рук.

Приказ устанавливает, что документы, которые подтверждают прохождение иностранцами обязательной дактилоскопии и фотографирования, в том числе с электронным носителем информации, после их оформления заносятся в журнал учёта поступления бланков документов.

Сколько мигрантов должно быть в России?

В июле президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому трудовые мигранты и иностранцы, въехавшие в Россию не для трудоустройства на срок более 90 дней, должны пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование и получить соответствующий документ.

В октябре МВД представило список регионов, где с 29 декабря мигранты смогут пройти дактилоскопию в паспортно-визовых центрах МВД и предоставить документы о прохождении медосмотра.

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