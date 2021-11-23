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Минпросвещения России рекомендует школам переходить на обновленные образовательные стандарты

Минпросвещения России рекомендует школам переходить на обновленные образовательные стандарты

Минпросвещения России планирует рекомендовать школам перевести обучение с первого по восьмой класс на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального общего и основного общего образования, сообщает ТАСС.

«В 2021 году были утверждены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования. В соответствии с этими стандартами обучение начнется во всех образовательных организациях 1 сентября 2022 года, в первом и пятом классе – обязательно. Но мы планируем дать рекомендацию, по которой будем просить образовательные организации более массово переходить на обновленные ФГОС, а конкретно с первого по восьмой класс», – заявила начальник отдела содержания и методов обучения Минпросвещения Людмила Лагунова на круглом столе на тему «Комплексные решения для технологического образования школьников» в Общественной палате.

Она уточнила, что в соответствии с обновленными ФГОС были детализированы предметные результаты по технологии, математике, информатике, что соответствует научно-технологическому развитию РФ.

В обновленных стандартах сформулированы максимально конкретные требования к предметам всей школьной программы соответствующего уровня. ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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