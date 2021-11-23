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Минздрав РФ разработал новые правила получения справок для водителей

Минздрав РФ разработал новые правила получения справок для водителей

Минздрав России подготовил проект новой процедуры получения водительских медицинских справок. В документе впервые говорится об обязательных лабораторных исследованиях для групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и другие клинические признаки наркомании. Нововведение коснется и автомобилистов, которые получили водительское удостоверение после окончания срока лишения прав.

Новые правила медицинского освидетельствования Минздрав подготовил еще в 2019 году. Планировалось проверять кандидатов в водители на хронический алкоголизм с помощью дорогостоящих CDT-тестов. После критики президента России Владимира Путина проект отправили на доработку, с тех пор на обсуждение было представлено несколько его редакций, из которых упоминание о CDT-исследовании исчезло, а срок вступления в силу несколько раз переносился (последняя дата — 1 марта 2022 года).

Кандидатов на получение водительских прав из так называемых групп риска будут направлять на лабораторный анализ вне зависимости от результатов экспресс-теста (химико-токсикологического исследования). Кроме того, врач может запретить выдавать справку, если обнаружатся хотя бы три признака употребления наркотиков. К ним относятся неадекватное поведение, эмоциональная нестабильность, заторможенная реакция, сонливость или возбуждение, бледность или сухость кожи, учащенный или замедленный пульс, тахикардия или брадикардия, сужение или расширение зрачков, тремор рук, а также наличие следов от уколов.

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По материалам: irk

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