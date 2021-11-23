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Morgan Stanley оценил рынок luxury-NFT в $56 млрд к 2030 году

Morgan Stanley оценил рынок luxury-NFT в $56 млрд к 2030 году


Объем рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT) к 2030 году может достичь $300 млрд, из которых $56 млрд будут относиться к индустрии предметов роскоши. Такие оценки содержатся в исследовании аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, пишет CoinDesk.


Производители товаров категории премиум увеличат доход благодаря освоению NFT и токенов метавселенных.


«Эти направления позволят владельцам люксовых брендов монетизировать созданные за десятилетия интеллектуальные права», — пояснили специалисты.


В качестве примера «виртуальных и гибридных предметов роскоши» аналитики привели продажу Dolce & Gabbana в октябре первой коллекции NFT за 1885 ETH (около $6,3 млн по курсу на тот момент).


Другие компании также обсуждает возможное сотрудничество с блокчейн-командами для реализации схожих инициатив.


Согласно расчетам Morgan Stanley, благодаря новым технологиям игроки индустрии смогут увеличить объем целевого рынка на 10%, а прибыль до вычета процентов и уплаты налогов — на 25%.


Напомним, в апреле 2021 года Vogue Business сообщил о подготовке итальянского дома моды Gucci и ряда других люксовых брендов к выпуску собственных NFT.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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