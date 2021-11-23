Morgan Stanley оценил рынок luxury-NFT в $56 млрд к 2030 году

Объем рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT) к 2030 году может достичь $300 млрд, из которых $56 млрд будут относиться к индустрии предметов роскоши. Такие оценки содержатся в исследовании аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, пишет CoinDesk.

Производители товаров категории премиум увеличат доход благодаря освоению NFT и токенов метавселенных.

«Эти направления позволят владельцам люксовых брендов монетизировать созданные за десятилетия интеллектуальные права», — пояснили специалисты.

В качестве примера «виртуальных и гибридных предметов роскоши» аналитики привели продажу Dolce & Gabbana в октябре первой коллекции NFT за 1885 ETH (около $6,3 млн по курсу на тот момент).

Другие компании также обсуждает возможное сотрудничество с блокчейн-командами для реализации схожих инициатив.

Согласно расчетам Morgan Stanley, благодаря новым технологиям игроки индустрии смогут увеличить объем целевого рынка на 10%, а прибыль до вычета процентов и уплаты налогов — на 25%.

Напомним, в апреле 2021 года Vogue Business сообщил о подготовке итальянского дома моды Gucci и ряда других люксовых брендов к выпуску собственных NFT.



