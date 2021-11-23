Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

МВФ вновь раскритиковал легализацию биткоина в Сальвадоре

МВФ вновь раскритиковал легализацию биткоина в Сальвадоре


Международный валютный фонд (МВФ) вновь раскритиковал решение властей Сальвадора признать биткоин официальной денежной единицей. В своем обзоре организация заявила, что криптовалюта не должна использоваться в качестве легального платежного средства.


«Учитывая высокую волатильность цены биткоина, его использование в качестве законного платежного средства влечет за собой риски для потребителей, а также финансовой целостности и стабильности. Его использование также приводит к возникновению условных фискальных обязательств», — говорится в обзоре.


Критика представлена в рамках предварительного заключения организации по результатам визита ее сотрудников в Сальвадор в рамках консультаций в соответствии с параграфом IV Статей соглашения МВФ. В учреждении подчеркнули, что сделанные в обзоре выводы «не отражают точку зрения Исполнительного совета».


Посетившие Сальвадор эксперты рекомендовали правительству страны «сузить сферу действия закона о биткоине и усилить регулирование, а также надзор за новой платежной системой».


«Как и в случае с другими электронными кошельками, от компании Chivo следует потребовать полной защиты средств клиентов, как в долларах США, так и в биткоине, путем сегрегации и кольцевого ограждения резервных активов. Необходимо немедленно ввести более жесткое регулирование и надзор за платежной экосистемой в целях защиты потребителей, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также управления рисками», — написали они.


Специалисты добавили, что властям следует рассмотреть меры по ограничению условных фискальных обязательств. Среди возможных шагов они отметили отмену государственных субсидий для Chivo и закрытие государственного биткоин-траста.


В ответ на обзор МВФ президент Сальвадор Наиб Букеле подчеркнул, что не согласен с организацией по части критики решения о легализации биткоина. 



По оценке МВФ, в 2021 году экономика Сальвадора вырастет на 10%. В организации ожидают, что государственный долг страны к концу года достигнет 85% ВВП.


Закон о признании биткоина официальной денежной единицей Сальвадора вступил в силу 7 сентября 2021 года. 


Не все жители страны восприняли решение властей с энтузиазмом. В столице прошла масштабная акция протеста, в ходе которой демонстранты сожгли один из криптовалютных банкоматов. 


МВФ уже предупреждал о рисках легализации цифрового золота в стране. В организации указали, что подобные меры требуют тщательного анализа и грамотной регуляторной политики.


В рейтинговом агентстве S&P Global позже отметили, что действия президента Букеле имеют негативные последствия для кредитного рейтинга страны и ставят под угрозу достижение соглашения с МВФ. От последнего Сальвадор рассчитывает получить $1 млрд финансовой помощи.


Напомним, в ноябре правительство страны заключило сделку с Blockstream и iFinex (материнская компания Bitfinex и Tether) для размещения биткоин-облигаций объемом в $1 млрд в сети Liquid Network.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

В Челябинской области проходит конкурс проектов в области образовательного туризма
В Челябинской области проходит конкурс проектов в области
В Томской области стартовал конкурс лучших практик методических разработок
В Томской области стартовал конкурс лучших практик методических
В Москве подвели итоги реализации мероприятия федпроекта «Современная школа» по поддержке учащихся с ОВЗ
В Москве подвели итоги реализации мероприятия федпроекта «Современная
В национальном парке «Красноярские Столбы» создана экостанция
В национальном парке «Красноярские Столбы» создана экостанция
В Москве, в поселении Щаповском, началось строительство школы, рассчитанной на 800 учеников
В Москве, в поселении Щаповском, началось строительство школы,
МВФ вновь раскритиковал легализацию биткоина в Сальвадоре
МВФ вновь раскритиковал легализацию биткоина в Сальвадоре
Платежный сервис MercadoLibre откроет клиентам доступ к криптовалютам
Платежный сервис MercadoLibre откроет клиентам доступ к криптовалютам
Майнинговая компания GRIID привлекла кредит на $525 млн от Blockchain.com
Майнинговая компания GRIID привлекла кредит на $525 млн от
Участник DuneDAO купил печатную версию «Дюны» Ходоровски за $3,8 млн
Участник DuneDAO купил печатную версию «Дюны» Ходоровски за $3,8 млн
Чанпэн Чжао: Binance планирует привлечь инвестиции от нескольких суверенных фондов
Чанпэн Чжао: Binance планирует привлечь инвестиции от нескольких
Morgan Stanley оценил рынок luxury-NFT в $56 млрд к 2030 году
Morgan Stanley оценил рынок luxury-NFT в $56 млрд к 2030 году
Девушка показала, как за нами следят в магазинах, когда мы переодеваемся
Девушка показала, как за нами следят в магазинах, когда мы

Топ на сегодня

Экземпляр первого издания Конституции США стал самым дорогим в истории текстом, проданным на аукционе
Экземпляр первого издания Конституции США стал самым дорогим в
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
Платежное приложение Lydia открыло доступ к криптовалютам через BitPanda
Платежное приложение Lydia открыло доступ к криптовалютам через
Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты
Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным

Еще по теме

МВФ посчитал экономические показатели Крыма в составе России
Курс биткоина сегодня 28 12 17: цена биткоина падает, прогноз на 2018 год
Сальвадор построит 20 школ за счет прибыли от операций с биткоином
Курс биткоина резко упал за сутки на 18%