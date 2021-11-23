МВФ вновь раскритиковал легализацию биткоина в Сальвадоре

Международный валютный фонд (МВФ) вновь раскритиковал решение властей Сальвадора признать биткоин официальной денежной единицей. В своем обзоре организация заявила, что криптовалюта не должна использоваться в качестве легального платежного средства.

«Учитывая высокую волатильность цены биткоина, его использование в качестве законного платежного средства влечет за собой риски для потребителей, а также финансовой целостности и стабильности. Его использование также приводит к возникновению условных фискальных обязательств», — говорится в обзоре.

Критика представлена в рамках предварительного заключения организации по результатам визита ее сотрудников в Сальвадор в рамках консультаций в соответствии с параграфом IV Статей соглашения МВФ. В учреждении подчеркнули, что сделанные в обзоре выводы «не отражают точку зрения Исполнительного совета».

Посетившие Сальвадор эксперты рекомендовали правительству страны «сузить сферу действия закона о биткоине и усилить регулирование, а также надзор за новой платежной системой».

«Как и в случае с другими электронными кошельками, от компании Chivo следует потребовать полной защиты средств клиентов, как в долларах США, так и в биткоине, путем сегрегации и кольцевого ограждения резервных активов. Необходимо немедленно ввести более жесткое регулирование и надзор за платежной экосистемой в целях защиты потребителей, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также управления рисками», — написали они.

Специалисты добавили, что властям следует рассмотреть меры по ограничению условных фискальных обязательств. Среди возможных шагов они отметили отмену государственных субсидий для Chivo и закрытие государственного биткоин-траста.

В ответ на обзор МВФ президент Сальвадор Наиб Букеле подчеркнул, что не согласен с организацией по части критики решения о легализации биткоина.

El Fondo Monetario Internacional (@IMFNews) acaba de publicar su evaluación técnica de El Salvador, del año 2021.



Y aunque obviamente no estamos de acuerdo en algunas cosas, como la adopción del #Bitcoin, es interesante el análisis que hacen de nuestro país 🇸🇻



Sigue... pic.twitter.com/Z8qSv7PntC — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) November 23, 2021

По оценке МВФ, в 2021 году экономика Сальвадора вырастет на 10%. В организации ожидают, что государственный долг страны к концу года достигнет 85% ВВП.

Закон о признании биткоина официальной денежной единицей Сальвадора вступил в силу 7 сентября 2021 года.

Не все жители страны восприняли решение властей с энтузиазмом. В столице прошла масштабная акция протеста, в ходе которой демонстранты сожгли один из криптовалютных банкоматов.

МВФ уже предупреждал о рисках легализации цифрового золота в стране. В организации указали, что подобные меры требуют тщательного анализа и грамотной регуляторной политики.

В рейтинговом агентстве S&P Global позже отметили, что действия президента Букеле имеют негативные последствия для кредитного рейтинга страны и ставят под угрозу достижение соглашения с МВФ. От последнего Сальвадор рассчитывает получить $1 млрд финансовой помощи.

Напомним, в ноябре правительство страны заключило сделку с Blockstream и iFinex (материнская компания Bitfinex и Tether) для размещения биткоин-облигаций объемом в $1 млрд в сети Liquid Network.