На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК

Жители Екатеринбурга буквально ополчились против известного уральского олигарха Валерия Ананьева. Конфликт возник между возглавляемой им организацией «Атомстройкомплекс» и горожанами. Суть его в том, что по каким-то причинам бизнесмен решил, что имеет полное право вырубить пятидесятилетний лес, а на его месте возвести новый жилой комплекс.В то время, пока по его приказу стягивают спецтехнику для вырубки березовой рощи, жители Екатеринбурга стали по периметру березовой рощи, чтобы не позволить ему это сделать. В акции «Спасем лес» участвуют и старики, и молодые. Станет ли эта разборка между горожанами и застройщиком новым громким уголовным делом, покажет время.На сегодняшний день Валерий Ананьев ожидает «добро» от суда, и тогда от деревьев останутся одни пеньки. Pravda.ru сообщает, что ранее верховный суд отменил все решения по поводу сохранения Березовой рощи. Отмечается, что судебные разбирательства идут до сих пор, и до момента окончательного решения Ананьев не имеет права рубить ни одно дерево. В ином случае ему может грозить уголовное дело по статье 260 уголовного кодекса РФ.Ситуация конфликтная, потому как в прошлом году апелляционный суд решил, что вырубать лес нельзя. Но юристы Ананьева настаивают, что регламент, на который суд ссылался, не распространяется на зеленые зоны. До тех пор, пока не вынесено решение, жители будут оставаться на месте, чтобы патрулировать и охранять краснокнижный лес.