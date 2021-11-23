На новые игры в программе обратной совместимости Xbox ушли «годы»





Добавление новых игр в программу обратной совместимости, которое было объявлено на прошлой неделе, позволило игрокам на Xbox One и Xbox Series X | S получить доступ к 76 проектам со старых консолей. Сразу после этого подразделение Xbox официально заявило, что программа обратной совместимости теперь точно закрыта, новых игр не будет.

Директор по программным продуктам Xbox Джейсон Рональд в подкасте Iron Lords рассказал, насколько сложно команде Microsoft было добавлять каждую новую игру в обратную совместимость, особенно если говорить о последних проектах:

Скажу честно, каждая игра — это вызов, будь то техническая проблема или проблема с лицензированием. Поэтому, когда мы сказали, что достигли лимита добавления новых игр в программу, поверьте мне, если есть игра, которую вы хотели видеть в программе, мы пытались ее добавить. И в некоторых случаях мы действительно годами пытались внести некоторые из этих проектов в программу. Над некоторыми проектами, которые были добавлены в этой партии, мы фактически работали многих лет.

Джейсон Рональд похвалил команду Xbox, которые работала над обратной совместимостью на протяжении многих лет. Он отметил, что у них получилось добавить проекты, которые, как он думал, никогда не окажутся в этом списке.