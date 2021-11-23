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На первый взгляд спокойный щенок оказался не тем, за кого себя выдавал

На первый взгляд спокойный щенок оказался не тем, за кого себя выдавал

Героем ролика стал красивый, очень добродушный и спокойный малыш йоркширского терьера. Питомец быстро доказал своим владельцам, что не стоит доверять первым ощущениям. Когда собакен освоился в своем новом доме, чуть вырос, он продемонстрировал свое истинное я.

Щенок оказался очень подвижным, веселым и шкодливым. Теперь пес носится по комнатам словно заводной, а его энергию можно сравнить с новой батарейкой.

Хозяева предполагают, что-то спокойствие, которое они увидели при покупке щенка, вернутся к нему только в преклонном возрасте.

Ролик быстро набрал много просмотров, а зрители оставили свои комментарии:

«У меня две собаки этой породы, и могу утверждать, что они слегка сумасшедшие»


«Эти песики не могут похвастаться усидчивостью, они очень активные»


«Когда мы брали щенка, тоже думали, что очень спокойный, но оказалось все по-другому»

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По материалам: MirFactov

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