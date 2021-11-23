На шесть дней на улице Аэрофлотской в Иркутске ограничат движение из-за ремонта теплотрассы

В районе дома № 7а по улице Аэрофлотской с 08:00 23 ноября до 17:00 29 ноября 2021 года будет ограничено движение для автотранспорта по центру проезжей части. Эта дорога расположена между улицами Трилиссера и Советской. Там проведут земляные работы — вскроют тепловую сеть для диагностики и ремонта, сообщает пресс-служба «Байкальской энергетической компании».

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении «Яндекс-карты» в режиме «пробки». Автовладельцам предлагают обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать свой маршрут.