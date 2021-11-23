На Xbox все инсайдеры смогут бесплатно опробовать игру KartRider: Drift





Игру KartRider: Drift обещают выпустить уже не первый год, изначально ее представили еще в 2019 году на мероприятии X019. Позже, в 2020 году, на приставках Xbox проходил бета-тест проекта, но игра в том году так и не появилась. Теперь релиз KartRider: Drift назначен на 2022 год, а все желающие на приставках Xbox смогут опробовать игру в ближайшее время в рамках третьей стадии бета-тестирования, как ее называют разработчики.

Третий бета-тест в KartRider: Drift стартует 8 декабря. Официальный Twitter-аккаунт Xbox Insider отмечает, что к участию в нем приглашены все инсайдеры Xbox. Если у вас есть приложение Xbox Insider Hub, достаточно в нем записаться на тест и предварительно установить клиент игры – уже 8 декабря можно будет ее опробовать.

All #XboxInsiders on Xbox are invited to the KartRider: Drift Closed Beta 3, kicking off Dec. 8th! Check the Xbox Insider Hub app on Xbox to pre-install now. Be sure to follow @KartRiderDrift for updates and learn more in our blog post: https://t.co/Y3Vr5HK05Y pic.twitter.com/3vn5Pg3N6R — Xbox Insider (@xboxinsider) November 22, 2021



Напомним, что сама игра KartRider: Drift после релиза будет распространяться по условно-бесплатной модели. Заявлено, что сразу после релиза проект получит общий мультиплеер между Xbox, Playstation и PC.

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