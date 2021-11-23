Названы победители III Всероссийского конкурса «Доброшкола»

По итогам III Всероссийского конкурса «Доброшкола» определены коррекционные школы с лучшим опытом создания современных условий для обучения и воспитания учащихся с ОВЗ. Конкурс проводится Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 139 коррекционных школ из 77 субъектов Российской Федерации. В Экспертный совет конкурса вошли специалисты в области коррекционной педагогики, дизайна, гигиенистики.

Номинация «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской»:

1-е место – Калужская общеобразовательная школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Калужская область);

2-е место – Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра);

3-е место – Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5 (Кабардино-Балкарская Республика).

Номинация «Лучший кабинет для коррекционно-развивающих занятий» (кабинет учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога):

1-е место – Красноярская школа № 2 (Красноярский край);

2-е место – Новомосковский областной центр образования (Тульская область);

3-е место – Мурманская коррекционная школа-интернат № 3 (Мурманская область).

Номинация «Лучший развивающий класс»:

1-е место – школа № 6 Выборгского района Санкт-Петербурга;

2-е место – Вычегодская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат (Архангельская область);

3-е место – Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2 г. Энгельса (Саратовская область).

Конкурс «Доброшкола» проводится Минпросвещения России с целью выявления лучшего опыта в области дизайна образовательной среды для учащихся с ОВЗ, создания современных условий для их обучения и воспитания через обновление инфраструктуры.

Минпросвещения России проводит целенаправленную работу по созданию необходимых условий для получения детьми с ОВЗ качественного и доступного образования, в том числе путем проведения конкурсов для педагогических работников и образовательных организаций.

Ежегодно федеральный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование» позволяет обновить материально-техническую базу более чем 100 коррекционным школам. В 2022 году в реализации проекта примет участие 129 школ из 60 субъектов Российской Федерации.