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Новинка в Game Pass – игра Before We Leave: что это, что о ней думают критики

Новинка в Game Pass – игра Before We Leave: что это, что о ней думают критики


Сегодня, 23 ноября, в подписку Xbox Game Pass сразу после релиза была добавлена игра Before We Leave. Она должна была выйти на приставках Xbox One и Xbox Series X | S еще на прошлой неделе, но ее релиз ненадолго отложили. Теперь она доступна, в том числе в подписке Game Pass.

Before We Leave – это дебютный проект новозеландской студии Balancing Monkey Games, который был выпущен издательством Team17. Игра появилась в Steam и Epic Games намного раньше, а теперь она доступна в Microsoft Store, в том числе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Отметим, что добавлена игра в Game Pass также и на PC.

Before We Leave

Отыщите то, что было утеряно, и возродите цивилизацию в игре Before We Leave. Стройте поселения и заселяйте планеты в одном уютном уголке вселенной. Выращивайте, собирайте и распределяйте ресурсы, чтобы ваши поселения процветали.
Перейти в Microsoft Store

Игра Before We Leave представляет собой градостроительный симулятор, направленный на одиночное прохождение. В игре есть русская локализация.

В Before We Leave предстоит возрождать цивилизацию, которая долгие годы находилась под землей. Игроки должны собирать ресурсы, возводить строения, исследовать технологии, обеспечивать торговлю между своими поселениями и другими способами развивать цивилизацию, при этом защищаясь от древних опасных чудовищ.

У Before We Leave рейтинг на Opencritic на уровне в 75 баллов из 100, ее рекомендует 72% критиков. Как отмечают критики, Before We Leave – это медитативная спокойная игра, которая, в отличие от других градостроительных симуляторов, предлагает минимум опасностей. Здесь игрокам особо некуда спешить, опасности минимальны.


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По материалам: newxboxone

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