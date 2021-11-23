Новую дизельную электростанцию установили в селе Голуметь Черемховского района

Дизельную электростанцию мощностью 100 киловатт-час установили в котельной села Голуметь Черемховского района. Оборудование выделили муниципалитету из аварийно-технического запаса Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– Это позволит повысить надежность бесперебойного энергоснабжения жилых домов и социально значимых объектов в предстоящий зимний период. В случае отключения основного оборудования эта станция станет резервным источником энергоснабжения и не позволит допустить перебоев в тепло- и водоснабжении населения.



Аварийно-технический запас Иркутской области сформирован для предотвращения чрезвычайных ситуаций и сокращения сроков проведения аварийно-восстановительных работ. В министерстве жилищной политики и энергетики региона отметили, что аварийно-технический запас области включает материально-технические ценности и оборудование на сумму более 418 миллионов рублей, в том числе топлива на сумму 83,4 миллиона рублей. Также в аварийно-техническом запасе региона сформирован мобильный резерв автономных энергоисточников: приобретено 23 дизельных электростанции.