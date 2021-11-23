Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новую дизельную электростанцию установили в селе Голуметь Черемховского района

Дизельную электростанцию мощностью 100 киловатт-час установили в котельной села Голуметь Черемховского района. Оборудование выделили муниципалитету из аварийно-технического запаса Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:
– Это позволит повысить надежность бесперебойного энергоснабжения жилых домов и социально значимых объектов в предстоящий зимний период. В случае отключения основного оборудования эта станция станет резервным источником энергоснабжения и не позволит допустить перебоев в тепло- и водоснабжении населения.

Аварийно-технический запас Иркутской области сформирован для предотвращения чрезвычайных ситуаций и сокращения сроков проведения аварийно-восстановительных работ. В министерстве жилищной политики и энергетики региона отметили, что аварийно-технический запас области включает материально-технические ценности и оборудование на сумму более 418 миллионов рублей, в том числе топлива на сумму 83,4 миллиона рублей. Также в аварийно-техническом запасе региона сформирован мобильный резерв автономных энергоисточников: приобретено 23 дизельных электростанции.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Исландии найдены четыре могилы времен заселения острова
В Исландии найдены четыре могилы времен заселения острова
В Швеции обиделись на российскую "насмешку" над планами военной помощи Украине
В Швеции обиделись на российскую "насмешку" над планами
Похолодание и усиление ветра ожидаются в конце ноября в Иркутской области
Похолодание и усиление ветра ожидаются в конце ноября в Иркутской
Поезд насмерть сбил жителя Тайшетского района
Поезд насмерть сбил жителя Тайшетского района
Минздрав РФ разработал новые правила получения справок для водителей
Минздрав РФ разработал новые правила получения справок для водителей
Ангарчанка перевела мошенникам миллион рублей, накопленный с пенсии за 15 лет
Ангарчанка перевела мошенникам миллион рублей, накопленный с пенсии
Новую дизельную электростанцию установили в селе Голуметь Черемховского района
Новую дизельную электростанцию установили в селе Голуметь
В Шелеховском районе автовоз с восемью иномарками съехал в кювет
В Шелеховском районе автовоз с восемью иномарками съехал в кювет
В Севастополе с 22 по 29 ноября проходит VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Севастополе с 22 по 29 ноября проходит VI Региональный чемпионат
Старшеклассников Курганской области приглашают на профориентационный проект
Старшеклассников Курганской области приглашают на профориентационный
В благовещенском «IT-кубе» появилось новое направление подготовки
В благовещенском «IT-кубе» появилось новое направление подготовки
Студенты камчатских колледжей сдают демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
Студенты камчатских колледжей сдают демонстрационный экзамен по

Топ на сегодня

Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты
Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
Марине Хлебниковой спасают глаза
Марине Хлебниковой спасают глаза
У Марины Хлебниковой развилась инфекция в местах ожогов
У Марины Хлебниковой развилась инфекция в местах ожогов

Еще по теме

Правительство Иркутской области отправило в отставку министра ЖКХ
Кабмин обсудит улучшение системы ликвидации ЧС при проведении горных работ
Энергетики "Россетей" восстанавливают электроснабжение в четырех областях
В Пензенской области происходят массовые отключения электроснабжения