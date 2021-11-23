Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 23 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день окутан тайнами. Нумерологи рассказали о том, каким будет этот день и как можно будет противостоять неприятностям, а также использовать в своих интересах любую жизненную ситуацию.

Начинается очень благоприятное время для работы, домашних дел. Старайтесь не витать сегодня в облаках. В этом вам поможет простая медитация-фокусировка. Этот вторник может стать крайне продуктивным.

Число-покровитель 23 августа 2021 года

Чтобы узнать, что нас ожидает, нужно выяснить, под управлением какого числа пройдет этот вторник. Для этого кладываем все цифры даты 23.11.2021 и прибавляем в конце порядковый номер дня недели, то есть 2: 2+3+1+1+2+0+2+1+2=14. 1+4=5.

Пятерка будет править миром. Это очень хорошая новость, поскольку рабочая неделя в самом разгаре, а число 5 символизирует собой преодоление препятствий и мотивацию. Оно дает людям силу и уверенность в себе, помогает делать правильный выбор. Для вторник это число просто идеально, особенно если взять в расчет тот факт, что ночные светила сегодня не будут мешать числам делать свое дело. Главным символом дня станет стрела. Она олицетворяет собой движение вперед, динамику и смелость.





События 23 ноября из прошлого

23 ноября 1877 года США выплатили Канаде 5,5 миллионов долларов за вечное право рыболовства и навигации в реке Святого Лаврентия. Это отличный день для долгосрочных финансовых сделок.

23 ноября 1906 года ученый Ф. Браун обнаружил явление униполярной проводимости кристаллов. Это весьма благоприятный день для научных экспериментов и исследований.

23 ноября 1935 года — Линкольн Эллсворт впервые пролетел на самолете через всю Антарктиду. Это день смелых и неподвластных страхам людей. Сегодня на первое место смогут прорваться те, кто верит в то, что нет ничего невозможного.

23 ноября 1963 года в Британии была показана первая серия телесериала «Доктор Кто». Сегодня многие наши начинания могут стать очень успешными.

23 ноября 1993 года Москве официально был возвращен герб, утвержденный еще в 1781 году. В такие дни, как сегодня, фраза «все хорошее — давно забытое старое» становится максимально актуальной.

Советы нумерологов на этот вторник

Сегодня можно заняться чисткой дома и информационного пространства. Пятерка любит, когда люди избавляются от всего ненужного: от лишних контактов, от старых вещей, ненужных файлов на компьютере.

В этот день возможны предательства со стороны людей, которым вы доверяете. Опасайтесь предательств и со своей стороны. Пятерка может подталкивать к изменам, созданию любовных треугольников.



Под воздействием этого числа может начаться служебный роман. Если вы уверены, что он не помешает рабочему процессу и вашей непредвзятости, то можете его смело начинать.

Если вы не уверены в каком-то шаге, то лучше занять выжидательную позицию. Не торопитесь с решениями в этот день.

Пятерка поможет справиться с неожиданными расходами. Сегодня можно совершать обмен валюты, а также вкладывать средства в получение новых знаний и опыта.

Опасайтесь слухов, поскольку они могут оказывать очень мощное влияние на вашу жизнь. Проверяйте любую входящую информацию на достоверность. Люди могут идти на обман ради наживы.

Талисманы удачи на 23 ноября

Золотые украшения. Золото — металл активных и целеустремленных людей. Если вы хотите быть максимально продуктивными в этот вторник, вам обязательно стоит воспользоваться помощью изделий из этого металла.

Кунцит и опал. Эти два минерала являются оберегами, благотворно влияют на сознание и укрепляют энергетику. Они помогают человеку двигаться вперед, отделяя важное от напускного.