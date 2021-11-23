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Обязательно опробуйте Академию в мультиплеере Halo Infinite

Обязательно опробуйте Академию в мультиплеере Halo Infinite


На прошлой неделе состоялся релиз бета-версии многопользовательского режима Halo Infinite, и многие игроки сразу погрузились в проект и соревновательные матчи, не обратив внимание на Академию. А зря, этот режим предлагает не только возможность новичкам обучиться в Halo Infinite, но и готовит некоторые интересные сюрпризы даже для опытных бойцов, на что обратил внимание портал Polygon.



В Академии игроков обучает командир Агрина. Поклонники серии Halo имеют возможность ближе узнать ее историю, как часть общей истории Halo. По сути, это некий пролог к истории Halo Infinite.



В Академии есть все необходимое для тренировки. К примеру, система тренировок с оружие дает возможность опробовать новое оружие, которое вы не стали бы использовать в реальных матчах, поскольку не умеете с ним обращаться. Есть несколько вариантов тренировок с ботами в рамках тира, которые позволяют лучше понять работу оружия.



Есть возможность изучить карты, настроив под себя сражения с ботами — их сложность, доступное оружие и другие дополнительные моменты.

Кроме того, в Академии можно заработать некоторые достижения, если это вам необходимо.


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Halo Infinite

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По материалам: newxboxone

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