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Обновление Game DVR — приоритет Xbox на 2022 год

Обновление Game DVR — приоритет Xbox на 2022 год


В рамках Iron Lords Podcast один из руководителей программного отдела Xbox Джейсон Рональд рассказал о том, что в 2021 году не выйдет обновление, которое давно ждут игроки. А именно, исправление функции Game DVR на приставках Xbox Series X | S. Напомним, что после релиза новых консолей Microsoft игроки столкнулись с проблемами, когда на записанных кадрах появляются темные области, не всегда корректно записывается звук и есть другие дефекты. В этом году Microsoft решить данные проблемы не сможет.

Как заявил Джейсон Рональд, решение проблемы с работой Game DVR — это приоритет для Xbox на 2022 год. Некоторую часть ошибок, которые возникали с работой функции записи видео из игр, устранили ранее с обновлениями в этом году, но игроки продолжают жаловаться на наличие проблем. Рональд отмечает, что «даже если им и удалось кое-что улучшить, еще остается поле для работы».


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Кроме функции Game DVR, подразделение Xbox, которое занимается программными продуктами и прошивкой консоли, продолжает работать над FPS Boost и другими моментами, которые интересуют игроков.

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По материалам: newxboxone

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