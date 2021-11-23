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Официально: Список бесплатных игр по Games With Gold в декабре

Официально: Список бесплатных игр по Games With Gold в декабре

Ранее сегодня появилась утечка, из которой стало известно, какие игры получат бесплатно по программе Games With Gold игроки на приставках Xbox в августе. Теперь подборка подтверждена официально, ее представила компания Microsoft. Официальная подборка полностью соответствует появившимся ранее слухам.

В декабре подписчики Xbox Live Gold и Game Pass Ultimate получат бесплатно следующие 4 игры:



The Escapists 2 (1-31 декабря)



Tropico 5 Penultimate Edition (16 декабря-15 января)



Orcs Must Die! (1-15 декабря)



Insanely Twisted Shadow Planet (16-31 декабря)

Ниже можно подробнее ознакомиться с этими играми.

The Escapists 2


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The Escapists 2

Лучшая тюремная песочница! Рискните всем, чтобы сбежать из самых строгих тюрем мира. Исследуйте самые большие многоэтажные тюрьмы с крыша…
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Tropico 5 Penultimate Edition


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Tropico 5 — Penultimate Edition

Возвращайтесь на удаленный остров Тропико в новом эпизоде популярного и получившего признание критиков «симулятора диктатуры». Расширьте вла…
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Orcs Must Die!


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Orcs Must Die!

Рубите, жгите, колите, бейте — делайте всё, чтобы орки были уничтожены в этом фэнтезийном стратегическом экшене от Robot Entertainment. Буду…
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Insanely Twisted Shadow Planet


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Insanely Twisted Shadow Planet

В этой невероятно закрученной экшн-приключенческой двухмерной игре на своем пути к центру таинственной теневой планеты исследуйте уникальные…
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# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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