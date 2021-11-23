Официально: Список бесплатных игр по Games With Gold в декабре
Ранее сегодня появилась утечка, из которой стало известно, какие игры получат бесплатно по программе Games With Gold игроки на приставках Xbox в августе. Теперь подборка подтверждена официально, ее представила компания Microsoft. Официальная подборка полностью соответствует появившимся ранее слухам.
В декабре подписчики Xbox Live Gold и Game Pass Ultimate получат бесплатно следующие 4 игры:
The Escapists 2 (1-31 декабря)
Tropico 5 Penultimate Edition (16 декабря-15 января)
Orcs Must Die! (1-15 декабря)
Insanely Twisted Shadow Planet (16-31 декабря)
Ниже можно подробнее ознакомиться с этими играми.
The Escapists 2
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The Escapists 2
Лучшая тюремная песочница! Рискните всем, чтобы сбежать из самых строгих тюрем мира. Исследуйте самые большие многоэтажные тюрьмы с крыша…
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Tropico 5 Penultimate Edition
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Tropico 5 — Penultimate Edition
Возвращайтесь на удаленный остров Тропико в новом эпизоде популярного и получившего признание критиков «симулятора диктатуры». Расширьте вла…
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Orcs Must Die!
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Orcs Must Die!
Рубите, жгите, колите, бейте — делайте всё, чтобы орки были уничтожены в этом фэнтезийном стратегическом экшене от Robot Entertainment. Буду…
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Insanely Twisted Shadow Planet
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Insanely Twisted Shadow Planet
В этой невероятно закрученной экшн-приключенческой двухмерной игре на своем пути к центру таинственной теневой планеты исследуйте уникальные…
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