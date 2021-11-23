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Олеся Судзиловская показала редкие семейные кадры с подросшими сыновьями

Олеся Судзиловская показала редкие семейные кадры с подросшими сыновьями
47-летняя актриса Олеся Судзиловская поделилась редкими фото с сыновьями: 12-летним Артемом и 6-летним Майком, а заодно показала мужа и маму. Долгое время Олеся Судзиловская с мужем не хотели показывать посторонним своих детей. Да и фотографиями с супругом актриса делилась крайне редко. Но накануне артистка порадовала поклонников, опубликовав снимки, на которых присутствуют все члены ее семьи: и муж Сергей Дзебань, и мама, и бабушка, и, конечно, сыновья Артем и Майкл. Всем семейством они решили на выходные выбраться на отдых и остановились в шикарном отеле.
Сергей Дзебань с сыном Артемом «Так и не сделали общую фотографию! Бабушка сказала, что теперь опять будет повод встретиться!» — прокомментировала Олеся. «Ребята — красавцы, все в маму», «Бабушка — настоящая леди! Теперь понятно, откуда у вас такая генетика», — восхитились подписчики.
Майк Дзебань с бабушкой Публика уже давно признала Олесю Судзиловскую одной из самых красивых и привлекательных актрис российского кинематографа. Артистка, которой, между прочим, в этом году, 20 мая, исполнилось 47 лет, поддерживает свою природную красоту в идеальном состоянии. Тем, кто никак не может разгадать секрет красоты Олеси, стоит посмотреть на фото её мамы и бабушки. Кстати, артистка обязана маме не только жизнью и красотой, но и карьерой. Именно мама настояла на том, чтобы Олеся поступила в театральный вуз. Она практически за руку привела юную дочку на вступительные экзамены в школу-студию МХАТ, хотя сама была далека от творческой профессии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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