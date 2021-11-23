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Ольга Серябкина рассказала о своем состоянии после родов

Ольга Серябкина рассказала о своем состоянии после родов
36-летняя певица Ольга Серябкина недавно впервые стала мамой. Звезда фильма «Самый лучший день» родила первенца в Москве. Артистка и ее муж назвала мальчика необычным именем — Лука. Певица набралась сил, чтобы поблагодарить поклонников за поздравления. Ольга вышла на связь с друзьями из палаты родильного дома Европейского медицинского центра, которая больше похожа на номер в отеле. Интерьер комнаты выполнен в классических бежевых и коричневых цветах. Молодая мама была в халатике, она собрала свои волосы в хвостик. Артистка нанесла естественный макияж, который скрыл следы недосыпа и усталости. Серябкина не могла сдержать улыбки, поглядывая на малыша.
Ольга Серябкина «Потихоньку прихожу в себя. Спасибо всем за поздравления, я счастлива! Если честно, мне кажется, что моя жизнь только началась с рождением ребенка. Это нереально круто», — отметила артистка. Бывшая солистка группы Serebro стала матерью в присутствии своего мужа Георгия Начкебия. Он находился всё время рядом и поддерживал супругу. Артистка уже показала своего крошечного сына. Ольга и Георгий поженились в октябре прошлого года. Звезда до самых родов продолжала работать. Она активно путешествовала и записывала треки. Ольга призналась, что у нее было мало времени для того, чтобы погрузиться в детскую тему, она ничего не купила малышу. Роддом певица тоже выбрала практически за неделю до родов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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