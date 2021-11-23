Организатора видеообращения к президенту против введения QR-кодов оштрафовали на 150 тысяч рублей

Усольского предпринимателя Михаила Ожиганова, ранее организовавшего в Иркутске и Усолье-Сибирском видеообращение к президенту РФ и губернатору региона против введения QR-кодов, оштрафовали на 150 тысяч рублей. Соответствующее решение Кировский районный суд вынес 22 ноября за «повторное нарушение порядка проведения пикетирования».

Как сообщил Михаил Ожиганов на своей странице в «Инстаграм», протокол составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», санкции которой предусматривают для граждан штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы от 40 до 200 часов или арест до 30 суток. Общественник собирается обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что в Усолье-Сибирском задержали организатора записи обращения к президенту против QR-кодов Михаила Ожиганова, которую он записал 13 ноября в Иркутске. Полицейские остановили предпринимателя 20 ноября у Мемориала памяти около 15:00, там он собирался повторить видеозапись с единомышленниками, на этот раз обращаясь к губернатору Иркутской области и депутатам Законодательного собрания с тем же протестом. Cотрудники МВД увезли его в Иркутск и отпустили через три часа.

Участники акции против обязательных QR-кодов и требуют отменить их, они «против раскола в стране», вызванного делением на вакцинированных и невакцинированных. Протестующие считают, что антиковидные требования «подрывают авторитет президента», так как на ряде предприятий региона работников «принудительно заставляют вакцинироваться» от коронавируса. Также участники видео требуют отменить ограничения, введенные для малого и среднего бизнеса.

В Усолье-Сибирском задержали организатора записи обращения к президенту против QR-кодов

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