Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Организатора видеообращения к президенту против введения QR-кодов оштрафовали на 150 тысяч рублей

Организатора видеообращения к президенту против введения QR-кодов оштрафовали на 150 тысяч рублей

Усольского предпринимателя Михаила Ожиганова, ранее организовавшего в Иркутске и Усолье-Сибирском видеообращение к президенту РФ и губернатору региона против введения QR-кодов, оштрафовали на 150 тысяч рублей. Соответствующее решение Кировский районный суд вынес 22 ноября за «повторное нарушение порядка проведения пикетирования».

Как сообщил Михаил Ожиганов на своей странице в «Инстаграм», протокол составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», санкции которой предусматривают для граждан штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы от 40 до 200 часов или арест до 30 суток. Общественник собирается обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что в Усолье-Сибирском задержали организатора записи обращения к президенту против QR-кодов Михаила Ожиганова, которую он записал 13 ноября в Иркутске. Полицейские остановили предпринимателя 20 ноября у Мемориала памяти около 15:00, там он собирался повторить видеозапись с единомышленниками, на этот раз обращаясь к губернатору Иркутской области и депутатам Законодательного собрания с тем же протестом. Cотрудники МВД увезли его в Иркутск и отпустили через три часа.

Участники акции против обязательных QR-кодов и требуют отменить их, они «против раскола в стране», вызванного делением на вакцинированных и невакцинированных. Протестующие считают, что антиковидные требования «подрывают авторитет президента», так как на ряде предприятий региона работников «принудительно заставляют вакцинироваться» от коронавируса. Также участники видео требуют отменить ограничения, введенные для малого и среднего бизнеса.

Предыдущая новость по этой теме:

В Усолье-Сибирском задержали организатора записи обращения к президенту против QR-кодов

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении
603 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
603 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
Организатора видеообращения к президенту против введения QR-кодов оштрафовали на 150 тысяч рублей
Организатора видеообращения к президенту против введения QR-кодов
На шесть дней на улице Аэрофлотской в Иркутске ограничат движение из-за ремонта теплотрассы
На шесть дней на улице Аэрофлотской в Иркутске ограничат движение
Экологические слушания по реконструкции Лермонтовской развязки перенесли на 17 декабря
Экологические слушания по реконструкции Лермонтовской развязки
Депутата Киренской районной думы оштрафовали на 100 тысяч рублей за дебош в полиции
Депутата Киренской районной думы оштрафовали на 100 тысяч рублей за
Сбер провел в Иркутске экомарафон
Сбер провел в Иркутске экомарафон
Названы победители III Всероссийского конкурса «Доброшкола»
Названы победители III Всероссийского конкурса «Доброшкола»
Филипп Киркоров едва не наложил на себя руки
Филипп Киркоров едва не наложил на себя руки
Правительство выгнало из Москвы Ларису Долину
Правительство выгнало из Москвы Ларису Долину
Сын Дмитрия Шепелева заинтересовался вопросами секса
Сын Дмитрия Шепелева заинтересовался вопросами секса
Татьяна Навка удивила сменой имиджа
Татьяна Навка удивила сменой имиджа

Топ на сегодня

Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты
Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным
У Марины Хлебниковой развилась инфекция в местах ожогов
У Марины Хлебниковой развилась инфекция в местах ожогов
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
Марине Хлебниковой спасают глаза
Марине Хлебниковой спасают глаза

Еще по теме

В Усолье-Сибирском задержали организатора записи обращения к президенту против QR-кодов
Навальному назначили 20 суток ареста за призывы к участию в митингах
Яшина оштрафовали на 30 тысяч рублей
В Иркутске общественники записали обращение президенту РФ о незаконности антиковидных ограничений