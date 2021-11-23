«Отец» Xbox Эд Фрис: про выпуск Halo на Playstation, миллиардные убытки, покупку EA и создание Xbox





К 20-летию игровой приставки Xbox многие специалисты, которые работали над первой консолью, дают интервью. Одним из таких специалистов является Эд Фрис, который был одним из первых, кто начал работать с Xbox. В рамках выступления на WN в Сиэтле Эд Фрис рассказал некоторые детали о том, как создавалась первая Xbox, и с какими трудностями разработчикам приходилось сталкиваться.

Эд Фрис начал работу в Microsoft задолго до Xbox – еще в 1980-х годах. Он сначала работал в качестве программиста над Excel и Word, и только в 1995 году стал лидером игрового подразделения (так как раньше был связан с индустрией видеоигр и интересовался ею). Именно под его руководством само игровое направление Microsoft стало зарождаться, и это в будущем вылилось в создание консоли Xbox.

По словам Эда Фриса, окончательно «зеленый свет» на разработку и выпуск Xbox его команда получила в День Святого Валентина в 2000 году, и уже 15 ноября 2001 года консоль вышла в релиз. В 2004 году Эд покинул Xbox, после того как под его руководством была запущена не только консоль, но и вышли десятки игр, а также были приобретены крупные разработчики – Rare, Bungie, Lionhead.

Another retirement gift from the team, showing all the games we shipped while I was there. This is my last post to celebrate the Xbox 20th anniversary. Thanks for all your comments and support! #xbox20 #xbox #ogxbox pic.twitter.com/ndP1GaFtRp — Ed Fries (@Ed_Fries) November 16, 2021



Эд Фрис поделился некоторыми интересными деталями по созданию первого Xbox:

Изначально проект Xbox был настолько дорогостоящим, что неназванный VIP-клиент Microsoft покинул компанию, вместо того чтобы заниматься этим проектом и дать добро на его финансирование. Он сказал Фрису: «Мне нравится работать в компаниях, которые зарабатывают деньги».В 90-х компания Microsoft пыталась купить Electronic Arts (Madden, Apex Legends ) и Westwood Studios (Command & Conquer).Проект Xbox потерял деньги как с аппаратной, так и с программной стороны, и Фрис оценил, что Microsoft теряла 1 миллиард долларов в год до тех пор, пока он не покинул компанию. Однако, учитывая текущую выручку, которую Xbox приносит Microsoft, Фрис называет это «ставкой, которую стоило сделать».Стив Балмер был так взволнован Xbox Live, что в 2003 году на встрече с Фрисом и новичком в Xbox Питером Муром он акцентировал свои предложения, стуча по столу в конференц-зале. Это привело к тому, что Балмер случайно сломал громкоговоритель в конференц-зале.Самая большая ошибка оригинальной Xbox, по словам Фриса, заключалась в том, что оборудование «вообще не было спроектировано таким образом, чтобы можно было удешевить». Это и привело к относительно короткому жизненному циклу первого Xbox, у Microsoft не было возможности конкурировать с более дешевыми, тонкими Playstation 2, которые появлялись на рынке.Одним из факторов, которые привели к тому, что Microsoft потеряла деньги на программном обеспечении Xbox, было то, что в то время эксклюзивные продукты, такие как Halo, продавались только на собственной консоли Microsoft. «Если бы они действительно хотели, чтобы я сделал бизнес прибыльным, — сказал Фрис, — я бы выпустил версию Halo для PlayStation. Завтра же это было бы прибыльно».

Напомним, что 13 декабря выйдет документальный сериал про Xbox — Power On: The Story of Xbox, в котором можно ожидать много новых подробностей о «внутренней кухне» создателей Xbox.