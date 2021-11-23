Пассажирские перевозки автобусами прокуратуры хотят освободить от лицензирования
01:17 Автор: Мария Соколова
Законопроект: № 1238549-7
Пассажирские перевозки на автобусах Федеральной службы исполнения наказаний, судов и прокуратуры предлагают освободить от лицензирования. Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.
Документ, разработанный правительством, принят в первом чтении 14 октября. Согласно новым нормам, от лицензирования освободят деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, принадлежащими органам прокуратуры, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федерального арбитражного суда, судебного департамента при Верховном суде и его управлений в регионах.
Кроме того, получать лицензию не придётся для перевозок людей автобусами фельдсвязи, таможни, органов принудительного исполнения наказаний, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
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По словам замглавы Минюста Андрея Логинова, эти изменения направлены на соблюдение принципа единства и единообразного подхода в вопросах лицензирования пассажирских перевозок.
С 1 марта 2019 года автобусные перевозчики обязаны получать лицензию. Исключение сделали для скорой помощи, полиции, пожарной и аварийной службы, Вооружённых сил, Следственного комитета, ФСБ, ФСО и СВР.
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