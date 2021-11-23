Павел Дуров получил гражданство Франции

Вадим Карасев

37-летний российский предприниматель и сооснователь социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров стал гражданином Франции. Соответствующий указ, подписанный премьер-министром страны Жаном Кастексом, был опубликован на правительственном сайте Франции. Документ датирован еще августом, однако известно о нем стало только вчера благодаря Telegram-каналу Ateo Breaking.





Помимо российского, а теперь и французского гражданств, Павел Дуров также имеет паспорт государства Сент-Китс и Невис, которое расположено в Карибском море. Его он получил, вложив в экономику страны 250 тысяч долларов. Этот паспорт позволяет Дурову путешествовать по Европейскому Союзу и Великобритании без виз. Живет предприниматель при этом уже несколько лет в ОАЭ — в Дубае расположена штаб-квартира компании Telegram, основанной Дуровым.





Из России Дуров переехал в 2014 году. Он назвал семь причин не возвращаться на родину. Среди них — "отсутствие системы честных и независимых судов, дерегуляция, открытые конкурсы на государственные должности, налоговый рай за счет экспорта сырья, экономическая автономия регионов, отмена феодальных пережитков, дестандартизация системы образования".





Мариана Панкина