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Павел Дуров получил гражданство Франции

Павел Дуров получил гражданство Франции

37-летний российский предприниматель и сооснователь социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров стал гражданином Франции. Соответствующий указ, подписанный премьер-министром страны Жаном Кастексом, был опубликован на правительственном сайте Франции. Документ датирован еще августом, однако известно о нем стало только вчера благодаря Telegram-каналу Ateo Breaking.


Помимо российского, а теперь и французского гражданств, Павел Дуров также имеет паспорт государства Сент-Китс и Невис, которое расположено в Карибском море. Его он получил, вложив в экономику страны 250 тысяч долларов. Этот паспорт позволяет Дурову путешествовать по Европейскому Союзу и Великобритании без виз. Живет предприниматель при этом уже несколько лет в ОАЭ — в Дубае расположена штаб-квартира компании Telegram, основанной Дуровым.


Из России Дуров переехал в 2014 году. Он назвал семь причин не возвращаться на родину. Среди них — "отсутствие системы честных и независимых судов, дерегуляция, открытые конкурсы на государственные должности, налоговый рай за счет экспорта сырья, экономическая автономия регионов, отмена феодальных пережитков, дестандартизация системы образования".



Мариана Панкина
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По материалам: spletnik.ru

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