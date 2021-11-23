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Первый замгубернатора Иркутской области Андрей Козлов ушел в отставку

Первый замгубернатора Иркутской области Андрей Козлов ушел в отставку

Первый заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующее заявление было подписано 19 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Андрей Козлов исполнял обязанности замгубернатора с февраля 2020 года. Через полгода на сессии Закосбрания он был утвержден на пост первого заместителя губернатора.

В 1998 году Андрей Козлов окончил Военную инженерно-космическую академию имени А.Ф. Можайского по специальности радиоинженер, в 2003 году получил диплом с отличием Московской академии экономики и права по специализации финансы и кредит. С 2007 по 2009 год проходил обучение в Высшей Школе Международного Бизнеса АНХ при Правительстве РФ по стратегическому менеджменту и предпринимательству.

С 1998 по 2003 год проходил службу в вооруженных силах России. С 2003 по 2004 работал в системе Центрального банка РФ. С 2004 по 2005 возглавлял отдел регионального развития по Центральному региону компании Huawei Technologies Co., Ltd. С 2005 по 2008 Андрей Козлов работал в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом в Управлении инфраструктурных отраслей и организаций ВПК. В 2009 году занимал должность начальника отдела Федерального агентства по науке и инновациям Управления федерального имущества научной сферы. С 2010 по 2014 – руководитель направления Связи с государственными органами власти ООО «Сибур». С 2014 по 2020 – директор по связям с государственными органами ООО «Управляющая компания Полюс» в Москве.

Предыдущая новость по этой теме:

Депутаты Заксобрания утвердили Андрея Козлова в должности первого замгубернатора Иркутской области

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По материалам: irk

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