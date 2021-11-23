Пэрис Хилтон и Билл Акман поддержали NFT-проект в раунде на $20 млн
Швейцарская некоммерческая организация ORIGYN Foundation привлекла стратегические инвестиции в размере $20 млн в раунде с участием фирмы Table Management миллиардера Билла Акмана и селебрити Пэрис Хилтон.
https://twitter.com/ORIGYNTech/status/1463153858373246980
В числе участников раунда значатся Polychain Capital, GD10 Ventures, Vectr Ventures и другие инвесторы.
Привлеченное финансирование довело рыночную оценку ORIGYN до $300 млн.
Проект использует невзаимозаменяемые токены (NFT) в качестве цифровых сертификатов для идентификации и аутентификации физических и цифровых товаров роскоши. В ORIGYN утверждают, что используют в своих решениях как технологию блокчейн, так и искусственный интеллект.
"Сопряжение физических товаров с цифровыми сертификатами является следующей эволюцией NFT. ORIGYN предоставляет преимущества прозрачного подтверждения подлинности и права владения цифровыми объектами для ряда отраслей. NFT — это не просто цифровые изображения, и мы рады продемонстрировать, что действительно возможно с помощью этой технологии", — сказал The Block CEO ORIGYN Foundation Даниэл Хауденшилд.
Организация привлекла финансирование на фоне подготовки запуска служебного токена. Монета OGY станет нативным токеном проекта, необходимым для взаимодействия с его сервисами.
Напомним, в августе Table Management приняла участие в инвестиционном раунде на $20 млн для DeFi-проекта Syndicate.