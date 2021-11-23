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Подписчица Эшли Грэм обратила внимание на растяжки модели. Та ей ответила

Подписчица Эшли Грэм обратила внимание на растяжки модели. Та ей ответила

33-летняя plus-size-модель Эшли Грэм выступила в защиту своих растяжек. Звезда, которая сейчас ждет двойню от своего мужа Джастина Эрвина и откровенно рассказывает и показывает, как меняется ее тело во время беременности, поделилась в инстаграме новым видео. В ролике можно увидеть растяжки на животе Эшли. Одна подписчица Эшли обратила на них внимание, заявив, что тоже вынашивала близнецов, но таких растяжек у нее не было.

После чего подписчица добавила:

Надеюсь, что это не повлияет на вашу карьеру.

Эшли этот комментарий увидела и прокомментировала его:

Боже, надеюсь, что у меня все еще есть карьера с моими растяжками.


Изменения в теле после первой беременности модель и сама приняла не сразу, однако теперь она вдохновляет женщин по всему миру любить и принимать себя такими, какие они есть.


Недавно звезда рассказала о принятии своего тела во время этой беременности.

Я даже не взвешивалась, потому что просто не хочу знать свой вес. И это был для меня положительный момент, потому что мое здоровье не определяется моим весом,

— заявила она.




Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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