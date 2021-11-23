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Поезд насмерть сбил жителя Тайшетского района

Следователи проводят проверку по факту смертельного травмирования 42-летнего жителя Тайшетского района. Инцидент произошел днем 19 ноября на 43-м километре перегона станции Акульшет – Топорок, сообщалось на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Предварительно установлено, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. В это время локомотивная бригада поезда, следовавшего по данному перегону, подала звуковые сигналы, на которые мужчина не реагировал, и незамедлительно применила экстренное торможение. Но из-за небольшого расстояния предотвратить наезд не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Во время доследственной проверки правовая оценка будет дана не только действиям пострадавших, но и действиям локомотивных бригад поездов, должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.

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По материалам: irk

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