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Похолодание и усиление ветра ожидаются в конце ноября в Иркутской области

Похолодание и усиление ветра ожидаются в конце ноября в Иркутской области

К концу ноября синоптики ожидают прохождение холодного циклона с усилением ветра и небольшими осадками. Об этом журналисту IRK.ru сообщила замначальника Иркутского УГМС Юлия Янькова.

Юлия Янькова:
— В течение ноября у нас проходили волны тепла, на их фоне были кратковременные, но интенсивные похолодания. До конца этой недели, 27-28 числа, пройдет еще один циклон со снегом и усилением ветра. В субботу к вечеру начнет понижаться температура, а к воскресенье холодно будет и ночью, и днем. Так сохранится до понедельника, 29 ноября.

В начале декабря ожидается заток холодного воздуха и сильное понижение температуры. Ночью до минус 20 градусов, днем – до минус 10 градусов. 1 декабря похолодание будет сопровождаться ветром и осадками.

Подробный прогноз на ближайшие пять дней смотрите в разделе «Погода».

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По материалам: irk

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