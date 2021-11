Показали первый трейлер The Ultimate DLC для Ghostrunner





На официальном канале IGN сегодня появился тизер-трейлер DLC The Ultimate для положительно оцененной критиками и игроками игры Ghostrunner. Издательство 505 Games и разработчики из студии One More Level пока не делятся подробностями DLC. Больше деталей обещают рассказать через неделю – 30 ноября. The Ultimate DLC для Ghostrunner будет доступно на всех платформах, где вышла игра.

Напомним, что Ghostrunner вышла в октябре 2020 года, но продолжает поддерживаться разработчиками, при этом уже анонсировано продолжение проекта. Не так давно игра получила обновление до приставок Xbox Series X | S.

В рамках распродажи в Microsoft Store сейчас купить Ghostrunner можно за $11,99.

