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Показали первый трейлер The Ultimate DLC для Ghostrunner

Показали первый трейлер The Ultimate DLC для Ghostrunner


На официальном канале IGN сегодня появился тизер-трейлер DLC The Ultimate для положительно оцененной критиками и игроками игры Ghostrunner. Издательство 505 Games и разработчики из студии One More Level пока не делятся подробностями DLC. Больше деталей обещают рассказать через неделю – 30 ноября. The Ultimate DLC для Ghostrunner будет доступно на всех платформах, где вышла игра.


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Напомним, что Ghostrunner вышла в октябре 2020 года, но продолжает поддерживаться разработчиками, при этом уже анонсировано продолжение проекта. Не так давно игра получила обновление до приставок Xbox Series X | S.

В рамках распродажи в Microsoft Store сейчас купить Ghostrunner можно за $11,99.

Ghostrunner

Ghostrunner — эта жестокая игра-слэшер от первого лица с супердинамичным сюжетом, разворачивающимся в мрачном киберпанковом мире футуристиче…
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По материалам: newxboxone

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