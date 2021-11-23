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Попова назвала преждевременной отмену в регионах ограничений по COVID-19

Попова назвала преждевременной отмену в регионах ограничений по COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


20:29  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве заявила, что снимать ограничения, введенные в стране из-за ситуации с COVID-19, сейчас «категорически рано».

«Эффективность их (ограничительных мероприятий) трудно переоценить <...> Хочу отметить, что в некоторых субъектах как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», — цитирует ТАСС ее слова.

В настоящее время, как отметила главы службы, наименьшие темпы снижения заболеваемости наблюдаются в группе 65 лет и старше, «здесь ситуация практически не меняется». 

Попова ожидает, что значимые изменения в ситуации с заболеваемостью пожилых произойдут, когда уровень их иммунизации превысит 60%. При этом эпидемический процесс стабилизируется при иммунизации более 80% представителей старшей возрастной группы, считает она.

Сколько нужно антител для защиты от коронавируса


По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в России зарегистрировано 9 400 835 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8 089 694 человека, скончались 266 579. 

Ранее во вторник вирусолог и профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире телеканала «360» заявила, что четвёртая волна коронавируса действительно идёт на спад, однако это не значит, что она ушла и можно расслабиться. 



#коронавирус #в регионах


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По материалам: pnp.ru

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