Правительство Индии представит законопроект о запрете «большинства частных криптовалют»

Правительство Индии представит законопроект о регулировании рынка цифровых активов в ходе зимней сессии парламента. Согласно предварительной повестке, власти планируют запретить большинство «частных криптовалют».

JUST IN: 26 new Bills are listed for introduction in the #WinterSession, including three Ordinances, the Electricity (Amendment) Bill, 2021, and the Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021.



Supplementary budget is also expected to be tabled.



1/