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Правительство Индии представит законопроект о запрете «большинства частных криптовалют»

Правительство Индии представит законопроект о запрете «большинства частных криптовалют»


Правительство Индии представит законопроект о регулировании рынка цифровых активов в ходе зимней сессии парламента. Согласно предварительной повестке, власти планируют запретить большинство «частных криптовалют».



В описании законопроекта «О криптовалютах и регулировании официальных цифровых валют» говорится:


«Создать благоприятную основу для разработки официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии. Законопроект также направлен на запрет всех частных криптовалют в Индии, однако допускает определенные исключения для продвижения базовой технологии и ее использования».


Согласно The Times of India, зимняя сессия парламента Индии откроется 29 ноября и продлится до 23 декабря.


Ранее местные СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что власти страны откажутся от полного запрета криптовалют в пользу их регулирования в качестве биржевых товаров.


Напомним, в ноябре глава департамента платежей и расчетов Резервного банка Индии П Васудеван заявил, что регулятор может провести пилотный запуск CBDC в первом квартале 2022 финансового года. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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