Правительство Индии представит законопроект о запрете «большинства частных криптовалют»

Правительство Индии представит законопроект о регулировании рынка цифровых активов в ходе зимней сессии парламента. Согласно предварительной повестке, власти планируют запретить большинство «частных криптовалют».

JUST IN: 26 new Bills are listed for introduction in the #WinterSession, including three Ordinances, the Electricity (Amendment) Bill, 2021, and the Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021.



Supplementary budget is also expected to be tabled.



1/ — PRS Legislative (@PRSLegislative) November 23, 2021

В описании законопроекта «О криптовалютах и регулировании официальных цифровых валют» говорится:

«Создать благоприятную основу для разработки официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии. Законопроект также направлен на запрет всех частных криптовалют в Индии, однако допускает определенные исключения для продвижения базовой технологии и ее использования».

Согласно The Times of India, зимняя сессия парламента Индии откроется 29 ноября и продлится до 23 декабря.

Ранее местные СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что власти страны откажутся от полного запрета криптовалют в пользу их регулирования в качестве биржевых товаров.

Напомним, в ноябре глава департамента платежей и расчетов Резервного банка Индии П Васудеван заявил, что регулятор может провести пилотный запуск CBDC в первом квартале 2022 финансового года.