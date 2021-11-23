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Правительство выгнало из Москвы Ларису Долину

Правительство выгнало из Москвы Ларису Долину
Певица Лариса Долина призналась, что ее жизнь рухнула. Артистка на YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» рассказала, как ее изгнали из Москвы простым росчерком пера в 1983 году. Тогда вышло постановление о том, что артисты без московской прописки не могли работать в столице. До сих пор певица с болью вспоминает этот момент. «Нас просто уволили всех из Росконцерта, 270 человек, включая народных, заслуженных, лауреатов и так далее. Вот такой странный закон был издан тогдашним министром культуры Российской Федерации. Я даже фамилию помню – Мелентьев. Он мне тогда, по сути, сломал жизнь.
Лариса Долина Мне пришлось уехать в Ленинград, где было очень тяжело. Денег не было, работы не было, жили в одной комнате впятером: я, муж, ребенок грудной и его родители за перегородкой», — рассказала Долина. Артистка устроилась в Ленконцерт, но там получала копейки, а спасал ее по-настоящему телевизионный проект «Товарищ кино», где три дня съемок кормили звезду практически месяц. Позже Лариса Долина создала свой коллектив в Ульяновске.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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