Продавец майнера с «Авито» обманул жителя Тывы на 315 000 рублей

Житель Республики Тыва столкнулся с мошенничеством при покупке оборудования для добычи криптовалют. Об этом сообщили в местном МВД.

Пострадавший увидел объявление о продаже майнера на сайте «Авито». Он договорился с потенциальным продавцом о приобретении устройства за 315 000 рублей.

Продавец заявил, что отправит товар только после полной оплаты стоимости на его банковский счет.

В дальнейшем покупатель получил скриншоты документов, якобы подтверждающих отправку посылки, однако оборудование в назначенный срок доставлено не было, а продавец перестал выходить на связь.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту мошенничества и разыскивают подозреваемого.

Напомним, в августе полиция Москвы задержала подозреваемого, выманившего 6,7 млн рублей на оборудование для майнинга.