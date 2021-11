Распродажа в Microsoft Store (23-30 ноября) — около 100 игр и DLC для Xbox со скидками





Сейчас в Microsoft Store идет крупная распродажа игр, приуроченная к «Черной пятнице», которая продлится еще чуть больше недели — до 3 декабря. В рамках этой распродажи представлено более 700 проектов, среди которых есть несколько хороших скидок достойных внимание, и есть просто дешевые игры со скидками от 85%.

Сегодня к этим играм добавляется еще порядка 100 проектов со скидками в рамках обычной еженедельной распродажи, с 23 по 30 ноября:

Стоимость в рублях указана по курсу: $1 = 74,8 руб.Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)Почти у цели: Платформер$9.99747 руб.$0.967 руб.91%Alphadia Genesis 2$14,991121,25 руб.$10,49784,65 руб.30%с GoldAn Evil Existence$9,99747,25 руб.$2,49186,25 руб.75%с GoldBefore We Leave$19.991495 руб.$15.91189 руб.20%Bound by Flame$6,99522,85 руб.$1,39103,97 руб.80%с GoldBrothers in Arms: Hell’s Highway$6,99522,85 руб.$2,79208,69 руб.60%с GoldBully: Scholarship Edition$9,79732,29 руб.$3,91292,47 руб.60%с GoldCaves and Castles: Underworld$4.99373 руб.$3.2239 руб.36%Color Symphony 2$9.99747 руб.$1.9142 руб.81%Cruz Brothers$3.99298 руб.$1.5112 руб.62%Cuphead$19,991495,25 руб.$13,991046,45 руб.30%с GoldDark Quest 2$14.991121 руб.$3.7277 руб.75%Duke Nukem Forever$10,49784,65 руб.$2,09156,33 руб.80%с GoldEnter Digiton: Heart of Corruption$7.99598 руб.$5.5411 руб.31%Escape From Tethys$9,99747,25 руб.$5,99448,05 руб.40%с GoldFaery: Legends of Avalon$4,19313,41 руб.$0,8362,08 руб.80%с GoldFighter Within$19,991495,25 руб.$4,99373,25 руб.75%с GoldGrand Theft Auto IV$16,991270,85 руб.$5,94444,31 руб.65%с GoldGROW UP$9,99747,25 руб.$3,99298,45 руб.60%с GoldGryphon Knight Epic: Окончательное издание$12,99971,65 руб.$6,49485,45 руб.50%с GoldHabroxia$7.99598 руб.$3.1232 руб.61%Исследовательский отдел Ангара 6$2,79208,69 руб.$0,5541,14 руб.80%с GoldHindsight 20/20 — Wrath of the Raakshasa$14,991121,25 руб.$7,49560,25 руб.50%с GoldHunt: Showdown$39.992991 руб.$17.991346 руб.55%Hunt: Showdown$39.992991 руб.$17.991346 руб.55%I Am Alive™$8,39627,57 руб.$2,51187,75 руб.70%с GoldJourney of the Broken Circle$7.99598 руб.$2.6194 руб.67%Kingdom of Arcadia$5.99448 руб.$4.1307 руб.32%Lonely Mountains: Downhill$19.991495 руб.$13.391002 руб.33%Lost Artifacts: Golden Island$9,99747,25 руб.$3,99298,45 руб.60%с GoldMask of Mists$14,991121,25 руб.$8,99672,45 руб.40%с GoldMasters of Anima$6,99522,85 руб.$1,74130,15 руб.75%с GoldMay’s Mysteries: The Secret of Dragonville$14,991121,25 руб.$11,24840,75 руб.25%с GoldMetal Wolf Chaos XD$24,991869,25 руб.$12,49934,25 руб.50%с GoldMidnight Club: Los Angeles Complete$8,39627,57 руб.$5,62420,38 руб.33%с GoldMushroom Savior$4.99373 руб.$2.7202 руб.46%Mythic Ocean$14.991121 руб.$7.4554 руб.51%NTBSS: Master Character Training Pack — Boruto Uzumaki (Karma)$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Eight Tails Jinchuriki$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Haku$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Hashirama Senju$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Hiruzen Sarutobi$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Ino Yamanaka$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Jiraiya$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Kakashi Hatake (Double Sharingan)$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Madara Uchiha$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Mei Terumi$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Might Guy$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Minato Namikaze$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Naruto Uzumaki (Last Battle)$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Neji Hyuga$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Obito Uchiha$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Ohnoki$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Orochimaru$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Sasuke Uchiha (Boruto)$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Shishui Uchiha$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Tobirama Senju$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Tsunade$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack — Zabuza Momochi$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%NTBSS: Master Character Training Pack Naruto Uzumaki (BORUTO)$3.99298 руб.$1.9142 руб.52%Outbreak: Lydia’s Nightmare$19.991495 руб.$9.9741 руб.50%Outbreak: The Undying Collection$49,993739,25 руб.$24,991869,25 руб.50%с GoldPlanescape: Torment and Icewind Dale: Enhanced Editions$49.993739 руб.$19.91489 руб.60%Quern. Вечные мысли$19,491457,85 руб.$9,74728,55 руб.50%с GoldRed Dead Redemption$16,991270,85 руб.$5,6418,88 руб.67%с GoldРенто Фортуна$9.99747 руб.$6.9516 руб.31%Rift Racoon$4.99373 руб.$3.4254 руб.32%Rockstar Table Tennis$8,39627,57 руб.$3,35250,58 руб.60%с GoldRogue Explorer$7.99598 руб.$5.5411 руб.31%Roundguard$19.991495 руб.$8.9666 руб.55%Seasons after Fall$9,99747,25 руб.$1,99148,85 руб.80%с GoldShiness: The Lightning Kingdom$9,99747,25 руб.$1,99148,85 руб.80%с GoldSid Meier’s Civilization Revolution$16,991270,85 руб.$4,24317,15 руб.75%с GoldSigns of the Sojourner$19,991495,25 руб.$9,99747,25 руб.50%с GoldSIMULACRA$11.99897 руб.$8.3621 руб.31%Skeletal Avenger$16,991270,85 руб.$11,89889,37 руб.30%с GoldSteamWorld Dig$9.99747 руб.$2.4180 руб.76%Story of a Gladiator$10.99822 руб.$2.7202 руб.75%Streets of Rage 4$24,991869,25 руб.$12,49934,25 руб.50%с GoldTeratopia$14,991121,25 руб.$5,99448,05 руб.60%с GoldThe Bunker$19.991495 руб.$5.9441 руб.70%The Darkness$10,49784,65 руб.$2,09156,33 руб.80%с GoldThe Darkness II$16,991270,85 руб.$3,39253,57 руб.80%с GoldThe Skylia Prophecy$6.99523 руб.$4.8359 руб.31%The Surge — Augmented Edition$29,992243,25 руб.$9,89739,77 руб.67%с GoldThey Are Billions$29,992243,25 руб.$14,991121,25 руб.50%с GoldThis is the Zodiac Speaking$12,99971,65 руб.$5,19388,21 руб.60%с GoldTom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier$6,99522,85 руб.$2,79208,69 руб.60%с GoldTom Clancy’s Splinter Cell® Blacklist™$18,491383,05 руб.$7,39552,77 руб.60%с GoldTom Clancy’s Rainbow Six Осада — Deluxe Edition$39.992991 руб.$11.99897 руб.70%Tom Clancy’s Splinter Cell® Chaos Theory™$8,39627,57 руб.$3,35250,58 руб.60%с GoldTom Clancy’s The Division$29,992243,25 руб.$9,89739,77 руб.67%с GoldTom Clancy’s The Division™ Gold Edition$49,993739,25 руб.$14,991121,25 руб.70%с GoldWATCH_DOGS™$19,991495,25 руб.$7,99597,65 руб.60%с GoldWinterbottom$5,59418,13 руб.$1,1183,03 руб.80%с GoldYs Origin$19,991495,25 руб.$7,99597,65 руб.60%с GoldZero Strain$9,99747,25 руб.$3,99298,45 руб.60%с Gold