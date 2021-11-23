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Разработчик Pokemon Go привлек $300 млн на создание метавселенной

Разработчик Pokemon Go привлек $300 млн на создание метавселенной


Команда Niantic, стоящая за разработкой игры Pokemon Go, объявила о привлечении $300 млн от Coatue Management. Оценка компании составила $9 млрд.


Согласно пресс-релизу, средства направят на инвестиции в текущие игры и новые приложения, расширение платформы для разработчиков Lightship, а также на проект «метавселенной реального мира» (Real-World Metaverse).


«Niantic создает платформу для дополненной реальности на основе 3D-карты мира, которая, по нашему мнению, сыграет решающую роль на следующем этапе развития компьютерных технологий», — отметил генеральный партнер Coatue Мэтт Маццео.


В компании не уточнили, будут ли ориентироваться на блокчейн, криптовалюты или NFT.


«В Niantic мы считаем, что люди становятся счастливыми, когда их виртуальный мир ведет в физический. В отличие от научно-фантастической метавселенной, метавселенная реального мира будет использовать технологии для улучшения нашего восприятия мира, каким мы его знаем на протяжении тысячелетий», — заявил основатель фирмы Джон Ханке.


https://forklog.com/pobeg-iz-realnosti-dolgij-put-ot-multipleera-do-metavselennoj/

Напомним, в конце октября Facebook провела масштабный ребрендинг — теперь компания называется Meta. Марк Цукерберг назвал метавселенную «следующим этапом эволюции социальных связей».


В ноябре гонконгская гейминговая платформа The Sandbox привлекла $93 млн на создание метавселенной. С той же целью блокчейн-фирма Enjin запустила фонд в размере $100 млн. Инвестиционная компания Sfermion привлекла $100 млн для ускорения создания децентрализованной метавселенной.


О том, что нас ждет в метавселенных будущего, о барьерах на пути их создания и о связанных с ними рисках, читайте в интервью ForkLog:


https://forklog.com/pervomu-igroku-pristegnutsya-osnovatel-distributed-lab-rasskazal-o-metavselennyh-budushhego/

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# Экономика
По материалам: ForkLog

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