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РДШ проведет Всероссийский научный фестиваль "Плоды науки"

РДШ проведет Всероссийский научный фестиваль "Плоды науки"

Около 300 детей — победителей проектов научного направления Российского движения школьников соберутся в Калуге, чтобы окунуться в мир технологий. Ребят ждет увлекательная программа: экскурсии в планетарий и музей космонавтики, мастер-классы, выставка технологий, игры и викторины.

Всероссийский научный фестиваль "Плоды науки" пройдет 26–27 ноября на площадках Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, Инновационного культурного центра и Калужской областной филармонии. Он откроется торжественной церемонией с участием почетных гостей.

На протяжении двух дней будет работать выставка последних научно-технических достижений, образовательная программа, лекторий с ведущими учеными, детская научная конференция, профориентационные мероприятия. Фестиваль завершится награждением и концертом.

Мероприятие нацелено на повышение интереса к науке среди школьников, поддержку их стремлений, формирование детского научного сообщества.

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По материалам: uposters.ru

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