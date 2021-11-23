РФ получила заявки на размещение 1,8 млн майнеров после запрета добычи биткоина в Китае

За последние месяцы 14 крупнейших майнинговых компаний вывезли из Китая свыше 2 млн единиц оборудования. Основными получателями стали РФ, Казахстан, США и Канада, пишет Financial Times.

Один из крупнейших майнеров США Bit Digital нанял международную логистическую фирму для вывоза собственности из КНР и ожидает выдачи почти тысячи устройств в порту Нью-Йорка.

В компании утверждают, что начали миграцию в марте 2020 года и на момент объявления запрета им оставалось перевезти 20 000 майнеров. 372 устройства Bit Digital пришлось списать, поскольку у них истек «срок полезного использования».

В этот же период 8 из 10 крупнейших майнинговых фирм Северной Америки нарастили вычислительные мощности. Канадская Hut8 в июне приобрела 24 000 майнеров у производителя MicroBT. Bitmain в августе продала 30 000 устройств базирующейся в Лас-Вегасе Marathon Digital Holdings. При этом цена выпускаемого Bitmain майнера Antminer S19 с мая по июль снизилась на 41,7%.

Распределение вывезенных из Китая майнеров по странам. Данные: Financial Times.

Стремительными темпами майнинг начал развиваться в Казахстане. Местная компания Bitfufu получила 80 000 устройств, а BIT Mining – 7849.

Российский майнинговый хостинг BitCluster за последние два месяца разместил свыше 5000 устройств.

"С момента запрета майнинга в Китае по настоящее время мы наблюдаем резко возросший спрос на наши услуги со стороны крупнейших китайских майнинговых компаний", – заявил ForkLog сооснователь BitCluster Виталий Борщенко.

По его словам, общий объем подписанных контрактов на 2022 год превышает 200 МВт. Совокупные мощности клиентов, находящихся на стадии переговоров, превышают 1 ГВт.

"В данный момент идет развертывание инфраструктуры для размещения этих клиентов", – добавили в BitCluster.

Представитель оператора дата-центров для майнинга криптовалют BitRiver в комментарии ForkLog сообщил, что за прошедшие месяцы они получили заявки на размещение 1,8 млн майнеров из Китая.

Точную цифру фактически размещенного оборудования в компании не назвали, но привели примерные расчеты:

"Мы выросли со 150 МВт до 600 МВт. Даже, если это все оборудование было по 3,25 кВт, то получается больше 100 000 единиц".

Часть оборудования из КНР еще находится в пути или готовится к отправке.

При этом BitRiver отклонил предложение клиента, который хотел привезти миллион устройств – стороны не смогли договориться об условиях работы.

Согласно аналитикам Arcane Crypto, 700 000 устаревших китайских майнеров не вернулись в сеть после запрета.

Часть таких устройств попадает на рынки Венесуэлы и Парагвая, известные низкими ценами на электричество. Компания Doctor Miner из Каракаса разместила около 7000 машин от трех крупных китайских майнеров. Также они занимаются сборкой ASIC-майнеров из запчастей уже вышедшего из строя оборудования.

Базирующаяся в Асунсьоне компания Digital Assets готовится в ближайшие месяцы разместить 15 500 майнеров, но сталкивается с конкуренцией со стороны местных жителей, которые начали покупать машины и майнить самостоятельно.

Напомним, после фактического запрета добычи криптовалют в Китае майнеры отключили оборудование, совокупный хешрейт которого составлял 90 EH/s, а энергопотребление достигало 5,2 ГВт.

По оценкам Bitfury, часть устройств с общим хешрейтом примерно 22 EH/s и электрической мощностью 2,6 ГВт сильно устарели и уже не вернутся в сеть.