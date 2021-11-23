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Росатом запустил в промышленную эксплуатацию завод по производству ПАН-прекурсора

Росатом запустил в промышленную эксплуатацию завод по производству ПАН-прекурсора

Первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна — ПАН-прекурсора — открылся на территории особой экономической зоны "Алабуга".

В церемонии открытия предприятия приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор UMATEX Александр Тюнин, генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" Тимур Шагивалеев, депутат Госдумы Александр Мажуга, первый заместитель генерального директора ПАО "Корпорация "Иркут", генеральный директор АО "АэроКомпозит" Анатолий Гайданский, генеральный директор АО "ОНПП Технология им. А. Г. Ромашина" Андрей Силкин и другие.

Компания UMATEX реализовала инвестиционный проект по созданию завода всего за три года. Общий бюджет проекта составил 8,5 млрд рублей. Строительство завода было профинансировано госкорпорацией "Росатом" (5,2 млрд руб.), АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" (3 млрд руб.) и Минпромторгом РФ (0,3 млрд руб.).

Мощность завода составляет 5 тысяч тонн полиакрилонитрильного волокна в год. На предприятии создано 167 новых рабочих мест. На заводе используется технологическое оборудование итальянского производства. Партнер Росатома — ОЭЗ ППТ "Алабуга" — обеспечил на высоком уровне автоматизированную инженерную инфраструктуру предприятия. 

"Новое производство позволяет сформировать полную технологическую цепочку по углекомпозитным материалам. Уже получены первые промышленные образцы углеволокна из отечественного ПАН-прекурсора. Их качество на уровне лучших мировых производителей", — отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"ПАН-прекурсор определяет 70% качественных и 40% стоимостных характеристик углеволокна. Введение новых мощностей позволит обеспечить потребности российского рынка в углеродном волокне, произведенном из отечественного сырья, и закрепить импортонезависимость России в сфере композитных материалов, а также успешно конкурировать на международных рынках с продукцией, не уступающей по качеству и цене зарубежным аналогам. Еще 5 лет назад 80% углеволокна было импортным, сегодня более 90% — российское, производится на этой площадке. На базе отечественного полиакрилонитрила также продолжатся разработки нового поколения углеродного волокна с передовыми характеристиками", — отметил генеральный директор UMATEX Александр Тюнин.

С открытием на площадке завода по производству ПАН-прекурсора — стратегического сырья для углеводородного волокна — участников его строительства поздравил президент РФ Владимир Путин.

"Реализация этого масштабного высокотехнологичного проекта имеет важное значение не только для Республики Татарстан, но и для всей России. Запуск новых мощностей позволит обеспечить качественными композитными материалами предприятия транспортного машиностроения, нефтегазового и топливно-энергетического комплексов, других отраслей отечественной промышленности. И, конечно, ввод в строй столь крупного производства придаст серьезный импульс развитию экономики региона, созданию современных рабочих мест, решению востребованных социальных проблем. Желаю вам успехов и осуществления намеченных планов", — говорится в приветственном обращении, опубликованном на сайте Кремля. 

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По материалам: uposters.ru

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