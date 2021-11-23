Росрыболовство признало площадку Байкальского ЦБК нерентабельной для выращивания рыбы

Специалисты Росрыболовста сочли площадку Байкальского ЦБК нерентабельной для выращивания рыбы. В ведомства также отметили, что при разведении на этой площадке видов рыб, не характерных для Байкала, в случае чрезвычайной ситуации в озеро могут попасть не свойственные экосистеме представители фауны.

Площадка Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), которую власти Иркутской области предлагали использовать под выращивание рыбы, пока не рассматривается для таких проектов, так как Росрыболовство считает их преждевременными и низкорентабельными. Об этом в сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра сельского хозяйства региона Павла Матрунчика. Ранее власти Иркутской области предлагали Росрыболовству развивать аквакультуру на промплощадке бывшего БЦБК.

Павел Матрунчик:

— По вопросу возможности развития аквакультуры на территории БЦБК Росрыболовство уведомило правительство Иркутской области о том, что рассмотрение данного вопроса преждевременно. Учитывая природно-климатические условия региона, значительные объемы требуемых инвестиций по применению системы установок замкнутого водоснабжения для выращивания ценных пород рыб, перспективы рентабельности оцениваются как низкие.

Производители Иркутской области выращивают лососевые и карповые виды рыб, а также осетра и пелядь. По данным на 1 ноября, в регионе насчитывается 34 рыбоводных участка, где можно выращивать рыбу. Из них используются 26.

Стоит задача наращивать объемы производства товарной аквакультуры, так как в Иркутской области лишь 3% рыбы произведено промышленным способом, 97% — это рыба, выловленная в водоемах. Однако товарное рыбоводство в сибирском климате является очень затратным видом деятельности, требует больших капитальных вложений, имеет длительные сроки окупаемости. Чтобы поддерживать производителей, из областного бюджета им компенсируют затраты на приобретение рыбопосадочного материала и кормов.

Как сообщил Павел Матрунчик, в 2019 году в Приангарье произвели 92 тонны рыбы, в 2020 году — 120 тонн, за девять месяцев 2021 года — 85 тонн. В Иркутской области также занимаются выращиваем молоди для зарыбления водоемов. В 2020 году в них выпустили 200 тысяч мальков сазана, в 2021 году — 150 тысяч мальков пеляди, 100 тысяч мальков омуля, 120 тысяч мальков сазана.

Власти Иркутской области планируют создать в Байкальске лесной питомник. Выращенный посадочный материал можно будет использовать для рекультивации карт-накопителей шламовых вод БЦБК и для восстановления лесов центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Ранее сообщалось, что в Байкальске планируют реализовать 300 проектов в рамках стратегического мастер-плана развития города. Документ охватывает все сферы и предполагает максимально удобные условия для жизни и развития города. Проект затрагивает и площадку бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который до 2013 года был градообразующим предприятием. Сейчас на площадке БЦБК продолжается ликвидация накопленного экологического вреда.

В Байкальске планируют создать лесной питомник для выращивания саженцев

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