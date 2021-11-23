Руководители Xbox знают, что игроки хотели бы видеть платиновые трофеи, как на Playstation





Игроки, которые полностью завершают проект на Playstation, получают платиновый трофей. Это некая благодарность для тех, кто полностью заканчивает игру, узнав все ее секреты. Зачастую «выбить платину» в игре — это настоящее испытание, которое может отнять у игроков на Playstation не один месяц или даже не один год.

Джейсон Рональд, один из руководителей разработки программного обеспечения Xbox, в рамках подкаста Iron Lords Podcast ответил на вопрос, возможно ли появление чего-то подобного на Xbox. По его словам, команда Xbox слышит о том, что игроки хотели бы видеть нечто подобное:

Мы определенно слышали эту обратную связь. Достижения — это интересно, потому что все играют в игры по-разному. Поэтому мы действительно думаем о том, как мы награждаем людей за то, что они играют так, как хотят, и за игры, в которые хотят. Есть игроки, которые просто предпочитают играть в многопользовательский режим. Что мы делаем, чтобы вознаградить их, показать достигнутый ими прогресс и тому подобное? Есть другие люди, которым нравится играть во множество разных игр, так как же нам продолжить уважать и эти вложения? И есть еще другие люди, такие как я, которые хотят завершить все в игре. […] Итак есть важный баланс, и это определенно та область, о которой мы слышали некоторые отзывы. Но пока сегодня мне не о чем объявить.

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