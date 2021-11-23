Rust Console Edition получает крупное обновление Devastation Unleashed





Игра Rust Console Edition скоро получит крупное обновление, о чем сообщили разработчики, представив к его готовящемуся релизу новый трейлер. Обновление называется Devastation Unleashed, оно добавит в игру множество нововведений: дерево технологий, карты большего размера (3 км), новые строительные блоки, жесты, помощь при прицеливании, а также множество другого, в том числе исправление ошибок.

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Ознакомиться подробнее с нововведениями, которые готовят разработчики в Rust Console Edition с дополнением Devastation Unleashed, можно на сайте разработчиков. Релиз обновления назначен на 25 ноября 2021 года. Обновление будет распространяться бесплатно.

Rust Console Edition

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