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Сбер провел в Иркутске экомарафон

Сбер провел в Иркутске экомарафон

Сто скворечников для зимующих птиц 20 ноября собрали и разместили в Октябрьском округе Иркутска жители города. Социальная акция прошла в рамках экомарафона «Зима теплее», организованного Байкальским банком Сбербанка при поддержке Фонда «Подари планете жизнь», сообщает пресс-служба банка.

Волонтеры мероприятия провели «урок на природе», в котором приняли участие школьники СОШ №19, жители Октябрьского района, сотрудники Сбера и партнеры банка — сотрудники компаний-застройщиков с семьями. Каждый участник мастер-класса «Зима теплее» получил набор деталей для кормушки и после ее изготовления самостоятельно принимал решение о месте размещения «домика для птиц».

Активной частью экомарафона стали соревнования среди школьников по экоборью. Дети приняли участие в настольной игре «Сортируй», эстафетах «Жим батарейками», «Попади крышками в урну», «Рассортируй отходы». Все игровые этапы состязаний волонтеры марафона сопровождали познавательной информацией об охране окружающей среды и полезных экопривычках человека.


Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:
— 20 ноября отмечается Всемирный день защиты ребенка и мы решили организовать для маленьких иркутян сразу два важных мероприятия — открыть на бульваре Постышева детскую игровую локацию и провести здесь же экомарафон, направленный на формирование ответственных экопривычек у подрастающего поколения. Вместе с жителями города мы сделали сегодня еще один шаг по развитию осознанного отношения населения к сохранению природы и ее ресурсов. Ведь и экоборье, и мастер-класс по изготовлению кормушек не были просто развлечением этого дня, это была акция со смыслом. И мы рады, что иркутяне активно поддержали наш призыв и «зиму сделать теплее для птиц» и на примерах показать, как можно иначе утилизировать ТБО.

По инициативе Байкальского банка Сбербанка-партнера недавно созданной локации новой спортивно игровой зоны в Октябрьском районе Иркутска, на бульваре Постышева установлены урны для раздельного сбора отходов. Экомарафон стал продолжением работы банка по реализации мероприятий ESG*-повестки совместно с Фондом «Подари планете жизнь» и СОШ № 19.

*экологическая, корпоративная и социальная ответственность

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По материалам: irk

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