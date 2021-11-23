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Сельские школы: дорожная карта развития

Сельские школы: дорожная карта развития

На прошлой неделе в подмосковном Красногорске прошел V Всероссийский съезд учителей сельских школ. На съезде обсуждались основные направления развития сельских школ – от реализации программы «Земский учитель», капремонта и строительства зданий, обновления инфраструктуры, организации горячего питания в младших классах до особенностей работы агрошкол и выстраивания медиапространства образовательного учреждения и развития школьных музеев.

Какие решения приняты и, главное, как решения съезда запустят векторы эффективного развития сельских школ уже в ближайшем будущем – об этом пойдет речь в программе «Образовательная среда». 

Гостями эфира станут участники съезда: 

Валентина Иванова, председатель Всероссийского педагогического собрания, член Общественного совета при Министерстве просвещения РФ, 

Ольга Илларионова, директор Татановской школы, Тамбовская область, 

Юлия Капалкина, учитель математики школы № 1 ст. Зеленчукской им. В.П. Леонова, Карачаево-Черкесская Республика. 

Программа выйдет в эфир 24 ноября в 15:00 по московскому времени.

Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики, обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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