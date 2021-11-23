СМИ: власти Великобритании ожидают выхода ARM на биржу вместо слияния с Nvidia

Ряд британских министров считает, что продажа разработчика компьютерных микросхем ARM компании Nvidia вряд ли состоится и приветствует его возвращение на лондонский фондовый рынок. Об этом пишет Daily Mail.

По данным СМИ, политики обращались к техгиганту с призывом вернуться на биржу и провести листинг в Лондоне, если регуляторы заблокируют сделку.

«Многие в правительстве не думают, что сделка состоится, и хотят возвращения компания на Лондонскую фондовую биржу», — заявил один из собеседников издания.

С такой позицией согласился глава Rolls-Royce и бывший директор ARM Уоррен Ист:

«Приятно видеть поддержку. Важно то, что британские технологии оказывают влияние на мир».

На прошлой неделе правительство Великобритании запустило вторую фазу расследования сделки между ARM и Nvidia. По словам министра цифрового развития и культуры, оно продлится около шести месяцев.

Напомним, в сентябре 2020 года Nvidia объявила о покупке разработчика процессоров ARM у японского Softbank. Сделку планировали закрыть до марта 2022 года, однако вмешательство регуляторных органов некоторых стран приостановило слияние.

Против покупки выступили ряд партнеров ARM, среди которых Google, Qualcomm и Microsoft.

В апреле 2021 года правительство Великобритании вмешалось в сделку на $40 млрд из-за «соображений национальной безопасности».

В июле регуляторы Соединенного Королевства объявили о продолжении расследования слияния двух компаний.



