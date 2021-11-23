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СМИ: замглавы красноярской синагоги попался на растлении детей

СМИ: замглавы красноярской синагоги попался на растлении детей

Заместителя руководителя красноярской синагоги уличили в действиях сексуального характера в отношении детей – об этом сообщает "Лента.Ru", ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 14 сентября. Фигуранта дела подозревают в том, что он демонстрировал половые органы на улице двум мальчикам 9 лет и двум девочкам 8 и 9 лет. Первый раз он был судим за аналогичное преступление еще в 1988 году.

Согласно результатам стационарной медицинской экспертизы, подозреваемый страдает психическим расстройством. Следствие запросило применение принудительного лечения и передало материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал Ruposters, ранее на аналогичных преступлениях попался настоятель храма святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов). Вместе со звонарем Сергеем Моосом они совершили насильственные действия в отношении 53 мальчиков.

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По материалам: uposters.ru

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