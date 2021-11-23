Solana и Lightning Network привлекли внимание соучредителя Stripe

Соучредитель и президент Stripe Джон Коллисон не исключил, что в будущем платежная компания может возобновить поддержку криптовалют. В интервью CNBC он отметил, что на рынке появилось много решений, которые привлекли его внимание.

«В последнее время появилось много разработок, направленных на то, чтобы сделать криптовалюты лучше. В частности, сделать их масштабируемыми и приемлемыми в качестве способа оплаты», — сказал он.

Коллисон уточнил, что обратил внимание на ряд инновационных проектов вроде блокчейна Solana и сети микроплатежей биткоина Lightning Network.

В 2015 году Stripe позволила своим клиентам совершать биткоин-платежи, однако отказалась от поддержки цифрового золота в начале 2018 года из-за его волатильности и долгого подтверждения транзакций.

Позже Коллисон не исключил возврата поддержки первой криптовалюты в будущем.

В 2019 году компания вышла из проекта Diem от Meta. Представители Stripe тогда заявили, что у стейблкоина есть потенциал, но компания пока сфокусируется на поддержке проектов, развивающих онлайн-коммерцию в глобальном масштабе.

В феврале 2021 года в совет директоров процессингового сервиса вошел экс-глава Банка Англии Марк Карни, который ранее инициировал рассмотрение запуска национальной цифровой валюты в Великобритании.

Напомним, в октябре 2021 года Stripe объявила о наборе разработчиков и дизайнеров в криптовалютное подразделение «для создания будущего Web3-платежей».