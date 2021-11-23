Сравнение графики Call of Duty Vanguard на Xbox Series X | S и Playstation 5





Релиз Call of Duty Vanguard состоялся пару недель назад, и игра не получила на старте много положительных отзывов — ни от критиков, ни от игроков. Игра не дает ничего революционного не только в плане геймплея, но и в плане графики.

На новых консолях шутер Call of Duty Vanguard получил по два режима работы:

Xbox Series X и Playstation 5. Качество: разрешение от 1920x2160 до 3840x2160 при 60 FPS. Производительность: разрешение от 1365x1536 до 2730x1536 при 120 FPS.Xbox Series S. Качество: разрешение от 2560x1440 до 1280x1440 при 60 FPS. Производительность: разрешение от 960x1080 до 1920x1080 при 120 FPS.

Канал ElAnalistaDeBits выпустил сравнение графики в Call of Duty Vanguard на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5. Приводим наиболее интересные детали из этого сравнения:

Среднее разрешение выше на Xbox Series X.На Xbox Series S меньшее расстояние прорисовки, наиболее низкое разрешение отражения SSR, наиболее низкое разрешение текстур.В целом версии для Xbox Series X и Playstation 5 графически одинаковые, но некоторые тени выглядят более качественными на консоли Sony.Call of Duty Vanguard на Playstation 5 загружается заметно быстрее.

Как отмечает специалист с канала ElAnalistaDeBits, у игры большое количество проблем — от падения частоты кадров до некорректных отражений моделей. Ниже можно посмотреть сравнение и анализ более детальные.

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