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Старшеклассников Курганской области приглашают на профориентационный проект

Старшеклассников Курганской области приглашают на профориентационный проект

Шадринский государственный педагогический университет (ШГПУ) приглашает учеников старших классов к участию в профориентационном марафоне «PRO_будущее». Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования Курганской области.

Мероприятия проводятся в онлайн-формате по нескольким трекам:

– «PRO_профессию» (программы поддержки молодых специалистов, целевое обучение и направления подготовки ШГПУ);
 
– «PRO_ЕГЭ» (100 ответов на вопросы о едином государственном экзамене по обществознанию, русскому языку, биологии и математике);
 
– «PRO_поступление» (правила поступления в вузы в 2022 году, порядок подачи документов);
 
– «PRO_ШГПУ» (вопросы, касающиеся обучения в ШГПУ: практика, программы поддержки, академическая мобильность, перспективы трудоустройства).

С 2022 года Шадринский государственный педагогический университет будет реализовывать программы не только высшего, но и среднего профессионального образования, поэтому такая «экскурсия» будет полезна не только 11-классникам, но и ученикам 9-х классов, отмечает пресс-служба вуза.

# Общество
По материалам: edu.ru

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